Thường trực Ban Bí thư: Lấy phòng ngừa là chính trong công tác phòng cháy chữa cháy 07/05/2026 15:39

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền.

Ngày 7-5-2026, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Chỉ thị số 47). Đồng thời triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới (Chỉ thị số 02).

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm đồng chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương...

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Bộ Công an đến Công an cấp tỉnh, cấp xã tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) được nâng lên. Hệ thống pháp luật về PCCC và CNCH ngày càng hoàn thiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đổi mới. Nhiều mô hình PCCC hiệu quả ở cơ sở được nhân rộng, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Quán triệt Chỉ thị số 02 và Chương trình hành động của Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh nội dung này có sự kế thừa và bổ sung quan trọng. Đáng lưu ý, Chỉ thị xác định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác PCCC và CNCH.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu quán triệt, triển khai Chỉ thị số 02 và Chương trình hành động của Chính phủ

Ban Bí thư chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Chương trình hành động của Chính phủ cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ diễn biến phức tạp tại địa bàn được giao phụ trách.

Chỉ thị số 02 xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là đổi mới công tác tuyên truyền, lồng ghép kiến thức PCCC vào chương trình giảng dạy. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bộ Công an rà soát, nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm điều hành thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận về các nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp tháo gỡ "điểm nghẽn" trong công tác PCCC. Đại diện các Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệp hội PCCC và CNCH đã trình bày các tham luận chuyên đề về quản lý xây dựng, giáo dục kỹ năng và phát triển thiết bị nội địa hóa.

Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh công tác PCCC và CNCH là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Ông đề nghị tập trung nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu nhằm bảo vệ tính mạng, cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt phương châm lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm. Củng cố lực lượng tại chỗ, nâng cao năng lực ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước theo hướng “tiền kiểm bảo đảm, hậu kiểm thường xuyên”, xử lý nghiêm các vi phạm.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thật sự tinh nhuệ, hiện đại. Lực lượng Công an giữ vai trò chủ công, phối hợp chặt chẽ với Quân đội và các lực lượng chức năng.

Sau hội nghị, các Tỉnh ủy, Thành ủy cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với đặc thù địa phương để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 02.