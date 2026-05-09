Gia Lai: 1 gia đình trắng tay do hỏa hoạn 09/05/2026 14:29

(PLO)- Một hộ dân tại xã Kông Chro (tỉnh Gia Lai) bị lửa thiêu rụi hai căn nhà, xe máy và gần 200 triệu đồng, cả nhà lâm cảnh trắng tay.

Ngày 9-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vừa có thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ một gia đình người dân trên địa bàn bị lửa thiêu rụi toàn bộ nhà cửa, tài sản.

Gia đình cần được giúp đỡ là hộ ông ông Đinh Mut (người Ba Na, ngụ làng Rơng Tnia, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai), trong nhà có sáu người, hoàn cảnh rất khó khăn.

Clip căn nhà và tài sản của gia đình ông Đinh Mut bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người nhưng lửa thiêu rụi toàn bộ nhà lớn và nhà nhỏ (diện tích khoảng 216 m2) cùng toàn bộ tài sản trong nhà; một xe máy hiệu Yamaha và 186 triệu đồng.

Vụ việc này, UBND xã Kông Chro đã có báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai. Ban đầu, địa phương đã hỗ trợ 20 triệu đồng. Đồng thời bố trí nơi ở tạm thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho hộ gia đình.

Trước đó, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 8-5, căn nhà ông Đinh Mut tại làng Rơng Tnia (xã Kông Chro, Gia Lai) bốc cháy dữ dội.

Ngay lập tức, UBND xã Kông Chro đã thông tin cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực An Khê và triển khai lực lượng xã, vận động người dân xung quanh tham gia chữa cháy.

Nhưng do khoảng cách từ phường An Khê đến nhà hộ dân xa, cộng với thời tiết nắng nóng, nhà sàn dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát lớn, các lực lượng không thể dập tắt kịp thời.

Hậu quả, toàn bộ căn nhà và tài sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng chức năng có mặt, khống chế đám cháy.

Gia đình ông Đinh Mút có hoàn cảnh hết sức khó khăn, cần được giúp đỡ.