TP.HCM chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành 09/05/2026 20:49

(PLO)- UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành, đồng thời yêu cầu tập trung điều trị và bảo vệ an toàn cho cháu bé.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo khẩn liên quan vụ việc cháu N.G.K (sinh năm 2024) bị bạo hành tại gia đình ở xã Hòa Hiệp.

Theo đó, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 2-5-2026, UBND xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của bà L.T.O (sinh năm 1963, tạm trú ấp Phú Lâm) về việc một trẻ nhỏ có dấu hiệu bị bạo hành tại khu nhà trọ trên địa bàn.

Qua kiểm tra, xác minh ban đầu, Công an xã Hòa Hiệp xác định nạn nhân là cháu N.G.K. Mẹ ruột của cháu là bà N.T.T.T (sinh năm 1993, thường trú phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM), hiện chung sống như vợ chồng với ông D.C (sinh năm 1996, thường trú tỉnh An Giang), chưa đăng ký kết hôn. Vụ việc xảy ra tại khu nhà trọ thuộc Tổ 2, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Tại thời điểm kiểm tra, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, cơ thể có nhiều thương tích ở vùng đầu, lưng, tay, chân và mông. Các vết thương mới và cũ đan xen, nghi bị tác động nhiều lần trong thời gian dài.

Bé trai nhập viện với chằng chịt những vết thương rất nặng đã được các nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị, chăm sóc. Ảnh: BVNĐ1

Trẻ có biểu hiện lơ mơ, nhiều vết bầm tím, tổn thương phần mềm nghiêm trọng. Hiện cháu đã tỉnh, có thể tiếp xúc và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường giao Công an TP.HCM chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em để xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về UBND TP.

Sở Y tế được giao chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu bé. Đồng thời, đơn vị này phối hợp với các cơ quan bảo trợ và UBND xã Hòa Hiệp tổ chức chăm sóc, hỗ trợ trẻ đến khi ổn định hoàn toàn.

Bên cạnh đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với địa phương, Thành Đoàn và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

UBND xã Hòa Hiệp có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hiệp và các tổ chức chính trị xã hội để thăm hỏi, động viên gia đình. Địa phương hỗ trợ các điều kiện cần thiết để người thân tiếp nhận, chăm sóc cháu bé sau điều trị. Đồng thời, xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP được yêu cầu tăng cường quản lý, thường xuyên rà soát các hộ gia đình có nguy cơ xảy ra bạo hành trẻ em. Các đơn vị phải kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý các trường hợp có dấu hiệu bạo lực, xâm hại, không để phát sinh vụ việc nghiêm trọng tương tự.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để xem xét, chỉ đạo giải quyết.