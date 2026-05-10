Khởi tố mẹ ruột và cha dượng bạo hành bé trai 2 tuổi đến đa chấn thương 10/05/2026 13:26

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam mẹ ruột và cha dượng của bé trai 2 tuổi để điều tra hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ con”.

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) và Danh Chơn (30 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ con”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND khu vực 14, TP.HCM phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, chiều 2-5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé trai NGK (2 tuổi) nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, trên cơ thể có nhiều thương tích.