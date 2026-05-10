Tổng giám đốc WHO đến Tây Ban Nha giám sát sơ tán hành khách trên tàu có ổ dịch Hanta 10/05/2026 16:36

(PLO)- Các quan chức y tế của Tây Ban Nha, Hà Lan và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bắt đầu sơ tán hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu có ổ dịch virus Hanta.

Ngày 10-5, sau khi tàu thám hiểm MV Hondius có ổ dịch virus Hanta cập cảng đảo Tenerife (thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha), các quan chức y tế đã có mặt tại cảng để bắt đầu sơ tán hành khách và thủy thủ đoàn, theo đài CBC.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có mặt tại cảng khi các quan chức phối hợp triển khai những bước tiếp theo đối với các hành khách.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus (ngồi, đội nón) cùng các chuyên gia y tế tại đảo Tenerife (thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha) ngày 10-5. Ảnh: X

Viết trên mạng xã hội X, ông Tedros nhấn mạnh rằng tàu MV Hondius sẽ không gây nguy hiểm cho người dân địa phương sau khi cập cảng đảo Tenerife.

“Virus Hanta không phải COVID và nguy cơ đối với người dân Tenerife là thấp do đặc tính của căn bệnh cũng như các biện pháp mà chính phủ Tây Ban Nha đã triển khai” - ông viết.

Bà Mónica García, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha, cho biết toàn bộ những người trên tàu hiện vẫn chưa xuất hiện triệu chứng.

“Bất chấp mọi phản đối, chúng tôi phải khẳng định rằng quá trình neo đậu và cập cảng của con tàu đã diễn ra hoàn toàn bình thường” - bà García nói.

Các cuộc kiểm tra y tế hiện đang được tiến hành trên tàu với sự tham gia của đại diện từ Tây Ban Nha, Hà Lan và WHO.

Nhóm hành khách người Tây Ban Nha là những người đầu tiên rời tàu. Nhóm này được đưa lên xe buýt và chuyển tới sân bay. Sau đó, một nhóm hành khách tới Hà Lan sẽ được phép rời tàu. Nhóm này không chỉ gồm công dân Hà Lan mà còn có hành khách đến từ Bỉ, Đức và Hy Lạp cùng một số thành viên thủy thủ đoàn.

Bà García cho biết những hành khách khác rời tàu trong ngày hôm nay gồm 19 công dân Anh, 17 công dân Mỹ và 4 công dân Canada. Các hành khách trở về Úc và New Zealand sẽ chưa rời tàu cho đến 11-5. Hà Lan cũng sẽ điều thêm một máy bay thứ hai vào ngày 11-5 để đón những hành khách còn lại.

Tàu MV Hondius của một công ty Hà Lan đã trở thành tâm điểm của lo ngại y tế quốc tế từ ngày 2-5, khi WHO báo rằng căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta - lây từ loài gặm nhấm nhiễm bệnh, thường qua nước tiểu, phân và nước bọt - có thể liên quan 3 ca tử vong trên tàu. Ngoài ra, một số người khác cũng đã được đưa khỏi tàu để điều trị.