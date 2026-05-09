Đài Loan ghi nhận ca mắc virus Hanta thứ hai, sau ca tử vong đầu tiên 09/05/2026 17:24

(PLO)- Đài Loan báo cáo ca mắc Hanta virus thứ hai sau ca tử vong đầu tiên, nhưng khẳng định không có công dân Đài Loan trên tàu thám hiểm MV Hondius.

Hãng thông tấn Đài Loan (CNA) ngày 9-5 đưa tin về trường hợp nhiễm virus Hanta thứ hai ở Đài Loan (Trung Quốc) trong năm nay.

Ca bệnh mới là một người đàn ông ngoài 70 tuổi ở TP Tân Bắc. Không giống ca bệnh đầu tiên hồi tháng 1, bệnh nhân mới nhất đã sống sót sau khi nhiễm bệnh và xuất viện vào ngày 30-3, theo CNA.

Giới chức cho biết người này không có tiền sử tiếp xúc với chuột và cũng không phát hiện loài gặm nhấm trong khu dân cư nơi ông sinh sống. Cuộc điều tra về nguyên nhân lây nhiễm vẫn đang được tiến hành.

Trong tháng 3, ông xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau bụng, đau họng và đau cơ. Sau khi đến bệnh viện thăm khám, kết quả xét nghiệm cho thấy ông đã nhiễm virus Hanta.

Virus Hanta. Ảnh: Wikimedia Commons

Sau ca bệnh mới nhất, người đứng đầu Cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan - ông Thạch Sùng Lương kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác. Ông Thạch cho biết hiện chưa có dấu hiệu virus Hanta đang lây lan, song loài gặm nhấm còn gây ra nhiều vấn đề khác, trong đó có nguy cơ đối với an toàn thực phẩm.

Theo CNA, giới chức khuyến cáo cần thận trọng khi sử dụng thuốc diệt chuột vì vật nuôi và trẻ em có thể trở thành nạn nhân.

Chính quyền TP Tân Bắc cho biết họ ưu tiên các biện pháp tự nhiên để ngăn chặn tình trạng chuột sinh sôi, gồm nguyên tắc “ba không”: “không thức ăn”, “không nơi cư trú” và “không đường xâm nhập”.

Trước đó, ngày 30-1, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan (CDC) báo cáo về ca tử vong đầu tiên ở Đài Loan do virus Hanta.

Theo thông cáo báo chí của CDC, người đàn ông ngoài 70 tuổi, sống tại quận Đại An, TP Đài Bắc, được xác định dương tính với virus Hanta sau khi qua đời ngày 13-1 vì nhiễm trùng huyết kèm suy đa cơ quan và viêm phổi.

CDC cho biết bệnh nhân đến khám ngày 6-1 do các vấn đề về hô hấp và huyết áp thấp, sau đó quay lại bệnh viện hai ngày sau với các triệu chứng tiêu hóa và sốt, rồi nhanh chóng được đưa vào khoa hồi sức tích cực.

Virus Hanta hiện đã trở thành tâm điểm của lo ngại y tế toàn cầu sau khi một tàu thám hiểm ghi nhận 3 trường hợp tử vong được cho là có liên quan loại virus này.

Tàu MV Hondius hiện đang hướng về quần đảo Canary (Tây Ban Nha), sau đó hành khách và thủy thủ sẽ được đưa tới một khu vực hoàn toàn cách ly và phong tỏa.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 8-5 rằng có 6 ca nhiễm virus Hanta và 2 ca nghi nhiễm trên tàu, tất cả đều được xác định nhiễm chủng Andes. Trong đó có 3 trường hợp đã tử vong, 3 trường hợp còn lại đã được sơ tán khỏi tàu.

Công ty Oceanwide Expeditions - đơn vị vận hành tàu - cho biết rằng không có hành khách nào còn ở trên tàu cho kết quả dương tính với virus Hanta hoặc xuất hiện triệu chứng bệnh.

CDC Đài Loan ngày 8-5 cho biết rằng không có công dân Đài Loan nào ở trên tàu MV Hondius.

Thông tin đính chính được đưa ra sau khi nhật báo El País của Tây Ban Nha, dẫn lời một hành khách giấu tên, đưa tin rằng một du khách từ Đài Loan đã rời tàu MV Hondius tại đảo Saint Helena ngày 24-4 và trở về quê nhà.

CDC cho biết đã liên hệ với các đầu mối Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR) tại Hà Lan và Argentina, cũng như các kênh liên lạc của WHO vào ngày 7-5 để xác minh thông tin hành khách.

CDC cho biết giới chức hai nước sau đó xác nhận không có công dân Đài Loan nào trong danh sách hành khách hoặc thủy thủ đoàn.