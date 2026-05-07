Cuộc sống của gần 150 người trên con tàu có ổ dịch virus Hanta diễn ra như thế nào? 07/05/2026 11:00

(PLO)- Trong lúc chờ tàu cập cảng, hành khách trên tàu thám hiểm MV Hondius - con tàu xuất hiện ổ dịch virus Hanta với 3 người tử vong - sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để không bị nhiễm bệnh.

Chỉ chưa đầy một tháng trước, gần 150 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu MV Hondius của Hà Lan vừa mới bắt đầu một hành trình khám phá tới những hòn đảo hẻo lánh nhất thế giới. Những cuộc chạm trán với cá voi, cá heo và chim cánh cụt đang chờ đợi; những khung cảnh băng giá trải dài, vách đá dựng đứng và những ngọn đồi xanh uốn lượn vẫy gọi.

Giờ đây, họ phải cách ly trong cabin, mắc kẹt giữa Đại Tây Dương, cố gắng áp dụng mọi biện pháp có thể để tự bảo vệ trước sự bùng phát của một loại virus chết người.

Tàu du lịch MV Hondius neo đậu ngoài khơi cảng Praia, thủ đô của Cape Verde, vào ngày 4-5. Ảnh: AFP

Tiếp tục lênh đênh trên đại dương

Sau khi dịch virus Hanta bùng phát trên tàu, với các triệu chứng như mệt mỏi, sốt và thậm chí có thể dẫn đến suy nội tạng và tử vong, đã có ba hành khách thiệt mạng. Ba người khác - gồm 2 thành viên thủy thủ đoàn và 1 người tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh đã tử vong - nghi nhiễm bệnh sẽ được sơ tán đến Hà Lan.

Những người còn lại hiện vẫn phải tiếp tục chờ đợi. May mắn là Tây Ban Nha ngày 5-5 đã đồng ý cho con tàu cập quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Từ giờ cho đến khi tàu cập cảng, khoảng 3-4 ngày nữa, những người trên tàu sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để không bị nhiễm bệnh.

Trong thời gian chờ đợi, nhiều người cố gắng thích nghi với sự bất định, một số hành khách thì chia sẻ phần nào cuộc sống của mình qua các bài đăng trên mạng xã hội. Anh Kasem Hato, một vlogger du lịch, đã đăng các video từ boong tàu, hướng ra một vùng đất xa xa.

“Những gì bạn thấy phía trước chúng tôi là Cape Verde, nhưng chúng tôi không được phép lên bờ ở đó” - anh nói bằng tiếng Ả Rập khi chỉ về phía đường bờ biển của quốc gia Tây Phi này – nơi lẽ ra là điểm dừng cuối cùng của con tàu nhưng chính phủ Cape Verde đã từ chối cho tàu MV Hondius cập cảng.

Hành khách được yêu cầu cách ly và các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt đang được áp dụng. Tuy nhiên, bất chấp hoàn cảnh, công ty Oceanwide Expeditions - đơn vị vận hành tàu - cho biết hành khách vẫn giữ được sự bình tĩnh. Một số hành khách cũng đồng tình.

“Hầu hết mọi người trên tàu đều đón nhận tình hình khá điềm tĩnh” - anh Hato nói trong một video quay từ boong tàu nhìn ra mặt nước. Anh cũng gạt đi những lo ngại rằng dịch bệnh có thể leo thang.

“Loại virus này không phải mới xuất hiện trên thế giới. Nếu nó có khả năng trở thành dịch lớn, điều đó đã xảy ra từ lâu rồi” - anh nói.

Dù có nghi ngờ đã xảy ra lây truyền từ người sang người trên tàu, bà Maria Van Kerkhove, quyền giám đốc phụ trách quản lý dịch bệnh và đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho rằng điều này nhiều khả năng chỉ xảy ra giữa những người tiếp xúc rất gần, như vợ chồng hoặc những người trực tiếp chăm sóc y tế.

Bà cho biết nguy cơ đối với cộng đồng nói chung là rất thấp. 2 trong số 3 hành khách tử vong là một cặp vợ chồng. Trong số những người đang mắc bệnh và dự kiến được sơ tán sớm có một người “liên quan” ca tử vong thứ ba.

Giữ giữ khoảng cách và giữ tinh thần lạc quan

Anh Hato nói với đài CNN rằng dù hành khách nhìn nhận tình hình một cách nghiêm túc, họ không hoảng loạn. “Tất cả chúng tôi đều rất tiếc thương những người đã qua đời vì đã cùng họ trải qua một hành trình tuyệt đẹp và xin gửi lời chia buồn tới gia đình họ” - anh nói.

Một hành khách khác là anh Jake Rosmarin nói với CNN rằng ngoài những người đã mắc bệnh, “những người còn lại trên tàu vẫn khỏe mạnh và giữ tinh thần tốt”. Anh Rosmarin nhấn mạnh những nỗ lực của thủy thủ đoàn trong việc đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin và giữ sự thoải mái cho hành khách.

Anh Jake Rosmarin - một hành khách bị kẹt trên tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: Jake Rosmarin

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Alejandra Rendon - một hành khách đang kẹt trên tàu - cũng khen ngợi thủy thủ đoàn vì đã “xử lý một tình huống hiếm gặp và đáng tiếc như vậy”.

Theo công ty tổ chức tour và WHO, thủy thủ đoàn đang dành thời gian chăm sóc hành khách và khử trùng con tàu. Bản thân hành khách cũng góp phần thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Anh Hato cho biết thuyền trưởng và ban quản lý tàu liên tục cập nhật thông tin mới cho hành khách khi có diễn biến.

“Chúng tôi đang cố gắng tuân thủ các khuyến cáo đã nhận được, như hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người khác và vệ sinh tay thường xuyên nhất có thể” - anh Hato nói.

“Cuộc sống hằng ngày của chúng tôi vẫn diễn ra gần như bình thường”- anh nói thêm, cho biết tinh thần trên tàu vẫn khá lạc quan.

“Chúng tôi cố gắng giữ cho mình bận rộn bằng cách đọc sách, xem phim, uống đồ nóng và làm những việc tương tự” - hành khách này nói với CNN.

Còn theo anh Rosmarin, các trang thiết bị và vật tư y tế bổ sung đã được đưa lên tàu, đồng thời hành khách đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Anh nói thêm rằng hành khách có thể được phục vụ bữa ăn ngay tại cabin và có thể đi dạo một mình trên boong tàu để hít thở không khí trong lành, nhưng không được tụ tập ở các khu vực chung. Anh Rosmarin cũng đăng tải những hình ảnh chụp Cape Verde từ con tàu và mong chờ ngày tàu cập bến.

“Tôi vẫn khỏe, có thể hít thở không khí trong lành và tiếp tục được thủy thủ đoàn chăm sóc chu đáo, đảm bảo ăn uống đầy đủ” - anh Rosmarin chia sẻ trên Instagram kèm theo một bức ảnh tự chụp của anh trên boong tàu.

“Chỉ cố gắng tập trung vào những điều tích cực, nghĩ về những điều tốt đẹp và luôn giữ nụ cười trên môi” - anh nói thêm.