Người lớn tuổi có bệnh nền cần chú ý với loại 1 virus có triệu chứng giống cảm cúm thông thường 17/04/2026 14:20

(PLO)- Theo các chuyên gia y tế, người lớn tuổi và người có hệ miễn dịch suy giảm sẽ gặp nguy cơ diễn biến nặng cao hơn các nhóm bệnh nhân khác khi mắc virus hợp bài hô hấp (RSV).

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), RSV - virus hợp bào hô hấp là loại virus đặc hiệu gây bệnh ở người, với tình trạng nhiễm các tế bào dọc theo đường hô hấp từ mũi đến phổi. RSV gây ra các bệnh lý từ nhiễm trùng đường hô hấp trên nhẹ đến nhiễm trùng đường hô hấp dưới nghiêm trọng, có thể đe dọa đến tính mạng.

Bệnh do RSV có thể gặp ở mọi lứa tuổi và sự tái nhiễm có thể xảy ra trong suốt cuộc đời. Thống kê toàn cầu vào năm 2019 cho thấy ước tính có khoảng 33 triệu ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính liên quan đến RSV.

Chia sẻ tại một hội thảo khoa học "Tác động của RSV trên người lớn tuổi và người có bệnh lý nền: Từ nhận thức đến quyết định tư vấn chủng ngừa", được tổ chức gần đây, PGS.TS.BS. Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, người lớn tuổi và người có hệ miễn dịch suy giảm sẽ gặp nguy cơ diễn biến nặng cao hơn các nhóm bệnh nhân khác khi mắc RSV.

Đặc biệt, người lớn tuổi có các bệnh đồng mắc như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và suy tim sung huyết cũng đã được ghi nhận có kết cục lâm sàng nặng hơn khi mắc virus này.

PGS. TS. BS. Lê Thượng Vũ, Trưởng Khoa Hô Hấp, Bệnh Viện Đại học Y Dược TP. HCM, kiêm Tổng Thư Ký Hội Hô Hấp TP.HCM cũng nhìn nhận, không chỉ gây bệnh đường hô hấp dưới nặng dẫn đến nhập viện, nhiễm RSV còn có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng kéo dài ở nhóm có yếu tố nguy cơ. Đối với người lớn tuổi mắc COPD, viêm phế quản mạn tính và khí phế thũng, có tới 80,4% bệnh nhân xuất hiện đợt cấp trong thời gian nhập viện do nhiễm RSV.

Các chuyên gia y tế chia sẻ về tác động của RSV trên người lớn tuổi và người có bệnh lý tại hội thảo khoa học diễn ra gần đây . Ảnh: NGUYỄN NGỌC

Dù vậy, theo các chuyên gia, gánh nặng của RSV trên người lớn tuổi đang bị đánh giá thấp do nhiều nguyên nhân, khiến người dân chưa chủ động trong việc phòng ngừa. Vì thế, theo PGS. TS. BS. Dương Thị Hồng, Phó Viện Trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, việc đẩy mạnh phòng ngừa, trong đó có dự phòng bằng vắc xin cho người lớn, đặc biệt là người có bệnh lý nền là hết sức cần thiết. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm tải cho hệ thống y tế và nâng cao chất lượng sống.

Điều này cũng được TS. BS. Phan Hữu Hên, Trưởng Khoa Nội tiết, Bệnh Viện Chợ Rẫy tái khẳng định và thông tin hiện nay các tổ chức y tế quốc tế và trong nước đã có hướng dẫn tiêm vắc xin RSV cho người từ 60 tuổi trở lên 10.

Trong vai trò công ty dược phẩm, BS. Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch GSK Việt Nam cũng nhìn nhận, hiện các giải pháp phòng ngừa bệnh gây ra do virus hợp bào hô hấp bằng vắc xin đã được phát triển dựa trên dữ liệu khoa học toàn diện và công nghệ tiên tiến. Điều này đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là nhóm người lớn tuổi.

Cùng với việc phòng ngừa, TS.BS Nguyễn Quốc Thái, Phó Viện trưởng Viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh vai trò của bác sĩ điều trị là rất quan trọng.

Theo BS Thái, việc dự phòng chủ động phải được đặt ngang với điều trị, một mảnh ghép bắt buộc trong mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

“Trong đó, bác sĩ điều trị đóng vai trò then chốt trong việc tư vấn, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin về lợi ích tiêm chủng cho bệnh nhân, giúp bảo vệ tốt hơn những nhóm người dễ tổn thương, đặc biệt là người lớn tuổi và người có bệnh nền khỏi các bệnh truyền nhiễm”- BS Thái bày tỏ.