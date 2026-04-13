Người tiểu đường uống nước đậu bắp có lợi gì cho đường huyết? 13/04/2026 19:05

(PLO)- Được xem là thức uống tự nhiên dễ làm tại nhà, nước đậu bắp đang gây chú ý nhờ khả năng hỗ trợ ổn định đường huyết cho người tiểu đường.

Theo Times Now, trong bối cảnh số ca mắc tiểu đường ngày càng gia tăng, nhiều người có xu hướng tìm đến các giải pháp tự nhiên để hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Một trong những phương pháp đang được quan tâm là nước đậu bắp, loại thức uống đơn giản được tạo ra bằng cách ngâm đậu bắp tươi trong nước qua đêm.

Tuy nhiên, liệu đây có thực sự là lựa chọn hữu ích cho người bệnh tiểu đường, hay chỉ là một xu hướng sức khỏe nhất thời?

Nước đậu bắp rất dễ chuẩn bị: chỉ cần cắt nhỏ vài quả đậu bắp tươi, ngâm trong nước vài giờ hoặc để qua đêm. Trong quá trình này, nước sẽ hấp thụ chất nhầy giàu chất xơ hòa tan, cùng các hợp chất thực vật có lợi, tạo nên thức uống hơi sánh, giàu dưỡng chất.

Bản thân đậu bắp là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ hòa tan, chất chống oxy hóa, vitamin C, vitamin K và polyphenol, những thành phần được cho là có vai trò tích cực trong việc hỗ trợ điều hòa đường huyết.

Nước đậu bắp hỗ trợ hạ đường huyết như thế nào?

Một số lợi ích tiềm năng của nước đậu bắp đối với người có đường huyết cao gồm:

Làm chậm quá trình hấp thụ đường

Chất xơ hòa tan trong đậu bắp tạo thành lớp gel trong đường tiêu hóa, giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu. Nhờ đó, thức uống này có thể góp phần hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau ăn.

Nhờ giàu chất xơ hòa tan và chất chống oxy hóa, nước đậu bắp có thể hỗ trợ ổn định đường huyết và tốt cho đường ruột. Ảnh: Getty

Hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin

Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy các hợp chất thực vật trong đậu bắp có thể giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với insulin. Khi độ nhạy insulin được cải thiện, glucose sẽ được sử dụng hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết lâu dài.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Chất xơ trong đậu bắp còn hoạt động như một prebiotic, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Hệ vi sinh khỏe mạnh có liên quan mật thiết đến chuyển hóa đường và khả năng kiểm soát glucose trong cơ thể.

Giảm stress oxy hóa

Đậu bắp chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm stress oxy hóa, yếu tố liên quan đến viêm mạn tính và các biến chứng của bệnh tiểu đường. Việc kiểm soát tình trạng này có thể góp phần hỗ trợ ổn định đường huyết tốt hơn.

Những cách đơn giản để chuẩn bị nước đậu bắp

Cách làm nước đậu bắp tại nhà rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là:

Rửa sạch 2 đến 3 quả đậu bắp tươi.

Cắt chúng theo chiều dọc

Ngâm trong cốc nước qua đêm

Hãy uống nước khi bụng đói vào buổi sáng.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, các chuyên gia khuyên nên sử dụng đậu bắp tươi và hữu cơ, đồng thời tiêu thụ thường xuyên.

Người bệnh tiểu đường cần lưu ý những gì?

Trước khi thêm nước đậu bắp vào chế độ ăn uống hàng ngày, hãy luôn ghi nhớ những điểm sau:

Tuyệt đối không được tự ý thay thế thuốc do bác sĩ kê đơn.

Theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên.

Hãy tham khảo ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng insulin.

Việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây khó chịu về tiêu hóa ở một số người.

Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn uống nước đậu bắp với lượng vừa phải và không quá nhiều. Bạn có thể bắt đầu với khoảng nửa cốc để xem cơ thể phản ứng như thế nào, vì hàm lượng chất xơ cao có thể dẫn đến đầy hơi, chướng bụng hoặc khó chịu ở dạ dày. Thêm vào đó, nếu bạn đang dùng metformin để kiểm soát đường huyết, hãy thận trọng, vì một số nghiên cứu cho thấy nước đậu bắp có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ và hiệu quả của thuốc. Hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để đảm bảo thời gian dùng thuốc phù hợp. Những người đang dùng thuốc làm loãng máu cũng nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.