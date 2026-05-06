Tàu thám hiểm có ổ dịch virus Hanta với nhiều ca tử vong được Tây Ban Nha cho phép cập cảng 06/05/2026 06:34

(PLO)- Tàu thám hiểm MV Hondius có ổ dịch virus Hanta sẽ cập cảng quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong 3-4 ngày tới.

Tàu du lịch có ổ dịch virus Hanta sẽ cập cảng quần đảo Canary của Tây Ban Nha sau nỗ lực của các cơ quan y tế nhằm tìm nơi cập cảng cho con tàu, hãng AFP dẫn thông tin từ đơn vị vận hành tàu cho biết hôm 5-5.

Tìm nơi cập cảng sau khi bị từ chối

Tàu MV Hondius đã trở thành tâm điểm của lo ngại y tế quốc tế từ ngày 2-5, khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được thông báo rằng căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta - lây từ loài gặm nhấm nhiễm bệnh, thường qua nước tiểu, phân và nước bọt - có thể liên quan 3 ca tử vong trên tàu.

WHO cho biết đến nay đã xác nhận 2 ca nhiễm virus Hanta - trong đó có một trường hợp tử vong - cùng với 5 ca nghi nhiễm trong số 147 hành khách và thủy thủ đoàn. Trên tàu có 88 hành khách và 59 thành viên thủy thủ đoàn, đến từ 23 quốc tịch khác nhau.

Trong 7 trường hợp này, 3 người đã tử vong, 1 người trong tình trạng nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ hơn.

Trong khi đó, hành khách và thủy thủ đoàn vẫn đang bị cách ly trên tàu MV Hondius sau khi chính quyền Cape Verde (một quốc gia châu Phi) từ chối cho tàu cập cảng.

Tàu MV Hondius neo đậu ngoài khơi cảng Praia, thủ đô của Cape Verde. Ảnh: CNN

WHO đã thuyết phục Tây Ban Nha rằng quần đảo Canary của Tây Ban Nha là “địa điểm gần nhất có đủ năng lực y tế cần thiết”. Tuy nhiên, phía Tây Ban Nha cho biết muốn có dữ liệu y tế từ con tàu trước khi cho phép cập cảng.

Sau đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết con tàu dự kiến sẽ đến quần đảo Canary trong “3 đến 4 ngày” nhưng chưa nêu rõ sẽ cập cảng nào.

“Sau khi đến nơi, thủy thủ đoàn và hành khách sẽ được kiểm tra, chăm sóc và đưa về các quốc gia của họ” - bộ này cho biết.

Công ty Hà Lan Oceanwide Expeditions - đơn vị vận hành tàu - cho biết vào ngày 5-5 rằng đã có hướng giải quyết, với kế hoạch sơ tán 2 thành viên thủy thủ đoàn bị bệnh về Hà Lan để “điều trị y tế khẩn cấp”, cùng một người thứ ba từng tiếp xúc gần với một hành khách người Đức đã tử vong.

WHO cũng cho biết các kế hoạch sơ tán y tế đang được triển khai.

Sau khi hoàn tất việc sơ tán, tàu MV Hondius “có thể tiếp tục hành trình”, bà Ann Lindstrand, đại diện của WHO tại Cape Verde, nói với AFP.

Trong khi đó, Oceanwide Expeditions cho biết kế hoạch của họ là cho tàu đi về phía bắc “đến quần đảo Canary, có thể là Gran Canaria hoặc Tenerife, với hành trình kéo dài 3 ngày”.

Lây truyền từ người sang người?

WHO đang khẩn trương tìm lời giải về cách virus Hanta xuất hiện trên con tàu. Con tàu đang thực hiện hành trình du lịch khám phá từ Ushuaia (Argentina) đến Cape Verde ngoài khơi Tây Phi bắt đầu từ ngày 1-4.

Theo WHO, người đầu tiên tử vong bắt đầu xuất hiện triệu chứng vào ngày 6-4, và WHO được thông báo vào ngày 2-5. Việc lây truyền từ người sang người trước đây chỉ được ghi nhận trong các đợt bùng phát của một loại virus Hanta cụ thể gọi là Andes virus, lưu hành tại Nam Mỹ.

Bà Maria Van Kerkhove - Giám đốc phụ trách chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO cho biết chủng virus vẫn chưa được xác nhận, nhưng nhấn mạnh rằng WHO đã được thông báo “không có chuột trên tàu”.

Bà cho biết thêm rằng các nhà nghiên cứu Nam Phi đang tiến hành giải trình tự dữ liệu, đồng thời nói rằng “giả định hiện tại của chúng tôi là đây là Andes virus”.

“Chúng tôi tin rằng có thể đã xảy ra một số trường hợp lây truyền từ người sang người giữa những người tiếp xúc rất gần” - bà Van Kerkhove nói.

Hai người đầu tiên tử vong là một cặp vợ chồng người Hà Lan - người chồng qua đời ngày 11-4 và người vợ qua đời sau khi rời tàu tại cảng Saint Helena trên Đại Tây Dương để đi cùng thi thể của chồng.

WHO cho biết người vợ xuất hiện “các triệu chứng tiêu hóa” và “tình trạng xấu đi” trong chuyến bay đến TP Johannesburg (Nam Phi) ngày 25-4. Bà qua đời vào ngày hôm sau.

Bà Van Kerkhove cho biết việc truy vết tiếp xúc đã được triển khai đối với những người trên chuyến bay. Bà nhấn mạnh rằng lây truyền từ người sang người thường chỉ xảy ra “giữa những người tiếp xúc rất gần”.

Các nỗ lực đang được tiến hành để truy tìm những người trên chuyến bay đó. Hãng hàng không Airlink có trụ sở tại Nam Phi cho biết có 82 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Bà Van Kerkhove cho biết thời gian ủ bệnh điển hình của virus Hanta là từ 1-6 tuần, khiến WHO tin rằng cặp vợ chồng người Hà Lan, những người đã từng du lịch tại Nam Mỹ, “bị nhiễm bệnh bên ngoài con tàu”.

Bà Van Kerkhove nhấn mạnh rằng MV Hondius là một tàu thám hiểm, với hành khách thường lên bờ tại các đảo ở Đại Tây Dương để quan sát chim và tham gia các hoạt động khác - điều này cho thấy có thể tồn tại “nguồn lây nhiễm trên các hòn đảo”.

WHO cho biết nguy cơ đối với dân số toàn cầu từ ổ dịch này là “thấp”.