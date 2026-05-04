Ngăn chặn virus lở mồm long móng xâm nhập Việt Nam, Hải quan hỏa tốc kiểm soát cửa khẩu 04/05/2026 17:46

(PLO)- Hải quan yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách nhập cảnh để ngăn chặn virus lở mồm long móng xâm nhập vào Việt Nam.

Ngày 4-5, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã ban hành công văn hoả tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn virus lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam.

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành hải quan tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách nhập cảnh, đặc biệt là với các mặt hàng động vật, sản phẩm động vật có nguy cơ mang mầm bệnh.

Cùng đó, các đơn vị được yêu cầu duy trì kiểm soát liên tục tại cửa khẩu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi nhập khẩu, vận chuyển trái phép hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Hải quan yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hành lý của hành khách nhập cảnh để để ngăn chặn virus lở mồm long móng. Ảnh: CHQ

Một trong những giải pháp trọng tâm là chủ động thu thập thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhận diện sớm các đối tượng có nguy cơ cao để áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp. Lực lượng hải quan cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh ngay từ khu vực biên giới, cửa khẩu.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Cục Hải quan khuyến cáo người dân và doanh nghiệp tuyệt đối không tham gia vận chuyển, kinh doanh các sản phẩm động vật không bảo đảm kiểm dịch, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về hải quan, kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh.

"Việc chủ động phòng ngừa từ sớm được xác định là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước và sức khỏe cộng đồng" - Cục Hải quan nhấn mạnh.