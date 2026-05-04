Giông lốc cuốn bay mái trường tiểu học ở Đồng Nai 04/05/2026 18:42

(PLO)- Giông lốc cuốn văng mái tôn 1 trường tiểu học ở Đồng Nai xuống sân trường khiến giáo viên, học sinh hốt hoảng. Rất may không ai bị thương.

Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 4-5, cơn mưa lớn kèm gió, giông lốc quét qua một số khu vực tại xã Bình An (TP Đồng Nai) khiến Trường Tiểu học Bình An bị tốc mái tôn tại dãy phòng học ở trung tâm trường.

Giông lốc cuốn bay mái tôn xuống sân trường và làm gãy đổ cột chống sét, cột cờ, cây cối…

Mái tôn của trường học bị bay xuống sân trường. Ảnh: CTV

Ông Trương Quốc Phong - Chủ tịch UBND xã Bình An, cho biết sau khi nhận được thông tin đã đến hiện trường kiểm tra, xác định không có thương vong trong sự cố.

Rất may vụ việc không có ai bị thương. Ảnh: CTV

Lãnh đạo UBND xã Bình An đã chỉ đạo lực lượng công an, dân quân đến hiện trường hỗ trợ nhà trường, chỉ đạo các đơn vị thi công nhanh chóng tháo dỡ, sửa chữa lại mái tôn và đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường.