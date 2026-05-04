Mưa giông lốc xoáy ở Đồng Nai khiến gần 25 tấn sầu riêng bị rụng trái 04/05/2026 16:29

(PLO)- Sau cơn mưa lớn kèm theo giông lốc xoáy chiều 3-5, nhiều căn nhà bị tốc mái, gần 25 tấn sầu riêng của các hộ dân bị rụng trái.

Ngày 4-5, lãnh đạo UBND xã Bù Đăng (TP Đồng Nai) đã trực tiếp kiểm tra các địa phương có hoa màu bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi mưa giông.

Trước đó, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 3-5 đã gây thiệt hại lớn đến sản lượng cây sầu riêng và làm tốc mái nhà của một số hộ dân trên địa bàn các thôn Đoàn Kết, Thiện Tân và Minh Hưng.

Cơn mưa kèm theo giông lốc khiến nhiều vườn sầu riêng của người dân bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Phùng Mỹ Hiệp.

Báo cáo ban đầu có 4 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 căn nhà bị tốc mái một phần. Ngoài ra, lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm rụng khoảng 25 tấn sầu riêng 75 ngày tuổi của các hộ dân.

Nhà dân bị tốc mái. Ảnh: Phùng Mỹ Hiệp.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và động viên các hộ dân, lãnh đạo UBND xã Bù Đăng yêu cầu Ban quản lý các thôn xảy ra thiên tai phối hợp Phòng kinh tế khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác diện tích, sản lượng, cây trồng, vật nuôi, kiến trúc cũng như số hộ dân bị thiệt hại.

Sau đó, tham mưu UBND xã phương án hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, giúp bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, đời sống.