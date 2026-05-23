Số phận 350 dự án vướng mắc ở Đà Nẵng theo 2 nghị quyết của Quốc hội 23/05/2026 08:50

Ngày 23-5, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã công bố danh mục 350 dự án, đất đai áp dụng cơ chế chính sách đặc thù tại Nghị quyết 170/2024 và Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội (đợt 1) để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, có 206 dự án, đất đai được áp dụng quy định tại điều 3 Nghị quyết 170 (đều thuộc phường Sơn Trà). Đây là các dự án nằm trong Kết luận 2852/2012 của Thanh tra Chính phủ. Riêng Công ty cổ phần Sơn Trà là nhà đầu tư của 204 dự án.

Tình huống pháp lý là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp với mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn lâu dài – vi phạm thời hạn sử dụng đất – cần điều chỉnh từ lâu dài thành 50 năm.

Trung tâm TP Đà Nẵng nhìn từ bán đảo Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Có hai dự án được áp dụng quy định tại điều 4, điều 5 Nghị quyết 170 gồm: Khu đất ký hiệu L09 – khu biệt thự suối Đá (phường Sơn Trà) của ông Lê Hữu Tiến và bà Võ Thị Thanh Vân; khu đất tại đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường) của Tổng công ty 319 – Bộ Quốc phòng.

Tám dự án áp dụng quy định tại điều 7 Nghị quyết 170 gồm: Khu du lịch ven biển của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước; khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển Đà Nẵng của Công ty cổ phần phát triển đô thị du lịch Sóng Việt; khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Hoàng Cường của Công ty cổ phần du lịch Hoàng Cường;

Khu du lịch 5 sao Olalani Resort & Condominiums của Công ty cổ phần Mỹ Phát; quần thể đô thị du lịch và quốc tế Ariyana của Công ty cổ phần khách sạn và du lịch Thiên Thai;

Khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shore của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Silver Shore; khu du lịch sinh thái ven biển của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đệ Nhất; khu khách sạn và biệt thự Vinpearl Đà Nẵng của Công ty cổ phần Vinpearl.

Các dự án kể trên cũng nằm trong Kết luận 2852/2012 của Thanh tra Chính phủ, sai phạm do UBND TP ban hành giá đất thấp hơn so với giá đất tại bảng giá đất.

Có 11 dự án áp dụng quy định tại điều 11 Nghị quyết 29 gồm: Khu du lịch sinh thái biển cao cấp MB Tokin; khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An; khu du lịch nghỉ dưỡng D’Evelyn Beach; khu du lịch sinh thái Vinpearl Hội An;

Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An; sân golf Indochina Hội An; khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An; khu nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An – Shantira Beach Resort and Spa; khu du lịch Trung Kỳ Viêm Đông; dự án đầu tư và kinh doanh bất động sản du lịch Hà My; Hoian Golden Sea.

Còn lại là 123 dự án được áp dụng điều 12 Nghị quyết 29/2026.