Đà Nẵng ra ‘tối hậu thư’ cho lãnh đạo xã Thăng Bình về dự án Quốc lộ 14E 23/05/2026 08:47

(PLO)- Đến 31-5 vẫn chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án Quốc lộ 14E, bí thư và chủ tịch xã Thăng Bình chịu trách nhiệm trước lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Ngày 23-5, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã ra công văn yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km 15+270 – Km 89+700.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng Bình yêu cầu Chủ tịch UBND xã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác GPMB dự án Quốc lộ 14E đoạn qua xã này tại vị trí cầu vượt đường sắt.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E dở dang trong khi mật độ lưu thông của các phương tiện là rất lớn. Ảnh: TN

Xã Thăng Bình kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp tồn tại, vướng mắc còn lại, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31-5. Đây là thời điểm gia hạn cuối cùng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP và Công văn 3516/2026 của UBND TP.

“Trường hợp chậm trễ bàn giao mặt bằng, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo UBND TP”, công văn nêu rõ.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Việt An, Hiệp Đức yêu cầu Chủ tịch UBND xã phối hợp các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc.

Đồng thời rà soát, giải quyết các trường hợp tranh chấp, kiến nghị về đơn giá bồi thường, nguồn gốc đất, hạn mức đất ở… theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Trường hợp hộ dân không chấp hành sau khi đã tổ chức tuyên truyền, vận động (tối đa ba lần) thì củng cố hồ sơ để thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng cho chỉ đạo đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phần diện tích ngoài phạm vi mốc GPMB 15,7 m để triển khai dự án Quốc lộ 14E đoạn Km 15+270 – Km 89+700.

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND xã Thăng Bình khẩn trương thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

Sau đó là tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB, tái định cư dự án chậm nhất ngày 15-6.