Vụ ách tắc hồ sơ giảm tiền sử dụng đất: Hà Nội công bố thủ tục tiếp nhận 22/05/2026 17:45

(PLO)- Người dân tại Hà Nội đã có thể nộp hồ sơ đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo chính sách mới.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội vừa ban hành Quyết định 763/2026 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài chính đất đai thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính Hà Nội.

Đây là cơ sở để các cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị giảm tiền sử dụng đất của người dân theo quy định của Chính phủ.

Theo quyết định này, người dân có nhu cầu tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất có thể chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công.

Thời gian giải quyết tối đa là 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó, cấp xã giải quyết không quá 10 ngày và cơ quan thuế xử lý không quá 5 ngày.

Như PLO.VN phản ánh, nhiều hộ gia đình gặp khó khăn khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở vì tiền sử dụng đất tăng cao. Có trường hợp phải đóng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng tài chính.

Để tháo gỡ vướng mắc, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 254/2025. Sau đó, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 50/2026 quy định chính sách giảm tiền sử dụng đất cho một số trường hợp cụ thể.

Theo quy định, chính sách này áp dụng với ba nhóm đất. Thứ nhất là đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất có nhà ở. Thứ hai là đất có nguồn gốc là vườn, ao gắn liền với đất ở nhưng đã tách ra để chuyển quyền sử dụng. Thứ ba là đất vườn, ao bị tách thửa trong quá trình đo đạc trước ngày 1-7-2014.

Đây đều là các loại đất có liên hệ lịch sử với đất ở và gắn với quá trình sử dụng lâu dài của nhiều hộ dân qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên quy định trên ra đời thiếu quy trình hướng dẫn, đầu tháng 5, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1037/2026 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài chính đất đai để triển khai chính sách này trên toàn quốc.

Theo hướng dẫn, hộ gia đình và cá nhân thuộc diện được hưởng chính sách chỉ cần nộp văn bản đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất. Hạn cuối nộp hồ sơ là trước ngày 1-1-2027.

Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện, môi trường điện tử hoặc cổng dịch vụ công.

Đáng chú ý, hồ sơ rất đơn giản, chỉ gồm văn bản đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất. Thủ tục này không thu phí, lệ phí và không phát sinh thêm điều kiện thực hiện.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận một cửa sẽ cấp giấy hẹn và chuyển hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có đất. Cơ quan cấp xã sẽ xác định hạn mức giao đất ở để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất.

Tiếp đó, hồ sơ được chuyển sang cơ quan thuế để tính hoặc tính lại nghĩa vụ tài chính. Kết quả cuối cùng là thông báo nghĩa vụ tài chính hoặc thông báo điều chỉnh gửi cho người sử dụng đất.

Dù vậy, một số địa phương cho rằng Quyết định 1037 của Bộ Tài chính chưa quy định cụ thể thời hạn giải quyết thủ tục. Vì vậy hệ thống chưa thể xuất giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người dân.

Do đó, Hà Nội và một số địa phương tiếp tục họp và ban hành quy định về thời hạn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ làm cơ sở cho cán bộ thực hiện.