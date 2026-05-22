Phương án hướng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 22/05/2026 16:36

(PLO)- UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo quyết định, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 53,8 km. Điểm đầu tuyến tại Công viên 23/9, phường Bến Thành, điểm cuối tại khu đất 39 ha xã Cần Giờ.

Hướng tuyến được bắt đầu tại công viên 23/9, đi dọc theo đường Ký Con vượt qua rạch Bến Nghé sang đường Vĩnh Khánh, đi cắt qua đường Hoàng Diệu, sau đó đi vào đường Nguyễn Tất Thành.

Đến gần khu vực cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường lên cầu Phú Mỹ và đi giữa đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1 đến cầu vượt sông Rạch Đĩa sang địa phận xã Nhà Bè. Sau khi sang địa phận xã Nhà Bè, tuyến đi qua khu TĐC Vạn Phát Hưng, KDC Phú Xuân và vượt qua sông Soài Rạp sang địa phận xã Bình Khánh.

Sau khi sang địa phận xã Bình Khánh, tuyến đi song song với đường bộ cao tốc Bến Lức – Long Thành, vượt qua cao tốc Bến Lức – Long Thành tại Km18+800 và đi vào hành lang đường Rừng Sác. Tuyến tiếp tục đi thẳng, bám theo đường Rừng Sác, vượt qua đường Trần Quang Nhơn sang địa phận xã An Thới Đông.

Sau khi vào địa phận xã An Thới Đông, tuyến tiếp tục đi thẳng và bám theo đường Rừng Sác vượt qua sông An Nghĩa, sông Rạch Đôn, sông Lôi Giang, sông Dinh Bà (cầu Dần Xây) sang địa phận xã Cần Giờ. Hướng tuyến lựa chọn đi qua vùng đệm khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (không đi vào vùng lõi).

Sau khi vào địa phận xã Cần Giờ hướng tuyến cơ bản bám theo đường Rừng Sác đến cuối đường Rừng Sác tại nút giao với đường Duyên Hải rồi tiếp tục đi thẳng về vị trí cuối tuyến tại Khu đất 39 ha. Hướng tuyến lựa chọn đi qua vùng đệm khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (không đi vào vùng lõi).

Tuyến bố trí 2 ga giai đoạn 1 (ga Bến Thành và Cần Giờ) và 4 ga giai đoạn 2 (ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh); 1 Depot dự kiến đặt tại xã Cần Giờ; 1 trung tâm OCC đặt tại xã Cần Giờ.

UBND TP giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed chịu trách nhiệm hoàn thiện Hồ sơ phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của Dự án theo đúng các nội dung trong Quyết định phê duyệt và theo các quy định pháp luật hiện hành, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc đóng dấu thẩm định và lưu trữ theo quy định.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed rà soát đánh giá khả năng thu hồi đất theo phạm vi ranh dự án.

Sở Xây dựng sớm tham mưu trình danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án do hồ sơ phương án tuyến được thẩm định trên cơ sở khung tiêu chuẩn được đề xuất trong dự án. Tham mưu UBND TP trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư đường Nguyễn Tất Thành (mở rộng) theo quy mô Quy hoạch chung TP.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp, hướng dẫn UBND các phường, xã Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 để thực hiện đầu tư dự án có liên quan.

Đồng thời với thời gian triển khai dự án nhằm đảm bảo đồng bộ trong quá trình đầu tư. Tham mưu UBND TP xem xét giải pháp xây dựng đồng bộ giữa dự án và các công trình khác dọc tuyến đảm bảo khả thi, hiệu quả, phù hợp với tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.