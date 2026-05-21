Tiết kiệm điện: Đến lúc phải hành động quyết liệt 21/05/2026 08:56

Sáng 20-5, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”. Sự kiện nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp (DN), chuyên gia pháp lý.

Tiết kiệm năng lượng là vấn đề cấp thiết

Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết gần đây, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành đã liên tiếp ban hành nhiều quy định mới liên quan đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Điều này cho thấy tư duy của nhà quản lý đã thay đổi.

Cụ thể, ngày 13-3-2026, Văn phòng Quốc hội đã ban hành Văn bản hợp nhất số 38 hợp nhất Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó quy định rõ trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân; quản lý chặt cơ sở sử dụng năng lượng lớn; yêu cầu các cơ quan nhà nước đi đầu trong công tác tiết kiệm điện.

Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau đó, ngày 30-3-2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản, tự tiêu. Trong đó, chỉ thị yêu cầu tiết kiệm điện bắt buộc; đặt chỉ tiêu tiết kiệm 3%/năm, 10% mùa cao điểm; thúc đẩy ĐMTMN.

“Nếu như trước đây tiết kiệm điện chủ yếu mang tính vận động, khuyến khích thì nay đã dần chuyển sang yêu cầu có trách nhiệm, có chỉ tiêu, giám sát và từng bước gắn với chế tài. Điều này phản ánh một thực tế rằng nguồn điện không phải là tài nguyên vô hạn. Muốn phát triển kinh tế nhanh, bền vững, muốn hướng tới tăng trưởng xanh, đáp ứng các cam kết giảm phát thải thì Việt Nam buộc phải thay đổi cách sử dụng năng lượng” - ông Bình nhấn mạnh.

Theo ông Bình, muốn giải quyết vấn đề này chúng ta không thể chỉ trông chờ vào riêng ngành điện. Ngành điện có thể đầu tư thêm nguồn, mở rộng lưới điện, nâng cao năng lực vận hành. Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng điện theo cách thức cũ, tiêu dùng thiếu hiệu quả thì áp lực lên hệ thống sẽ ngày càng lớn. Do đó, đây phải là trách nhiệm chung của cả hệ thống: Từ cơ quan quản lý nhà nước, DN đến từng hộ dân. Cụ thể, DN cần xem tiết kiệm năng lượng là một phần trong chiến lược quản trị, không phải giải pháp tình thế; các cơ quan chức năng cần đi đầu trong thực hành tiết kiệm điện và người dân cần thay đổi thói quen tiêu dùng năng lượng.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam tuyên truyền tiết kiệm điện đến các học sinh. Ảnh: CTV

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết quy định về tiết kiệm điện đã được ban hành nhiều năm qua, hiện Chính phủ cũng đã có nhiều chỉ thị trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, thúc đẩy cho việc chuyển đổi xanh. Vấn đề đặt ra là từ trước đến nay chúng ta thực hiện tiết kiệm ra sao. Cần nhấn mạnh rằng việc tiết kiệm năng lượng sẽ góp phần bảo vệ môi trường trong tương lai.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị có thể đầu tư thêm các nguồn cung cấp điện, song hiệu quả cao nhất vẫn là ý thức của người dân, DN trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, từ đó góp phần bảo vệ môi trường. “Ở góc độ pháp lý, hiện đã có quy định đầy đủ, vấn đề là triển khai tuyên truyền sao cho hiệu quả. Thông qua tọa đàm, tôi mong sẽ nhận được ý kiến của các chuyên gia, người dân, DN đã nắm rõ quy định chưa, để cùng thông tin, thực hiện hiệu quả” - bà Ngọc nói.

Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như, Đoàn Luật sư TP.HCM. Tăng cường cơ chế giám sát và thực thi Theo luật sư Đinh Thị Quỳnh Như, Đoàn Luật sư TP.HCM, pháp luật đã có quy định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tế, việc phát hiện, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm chưa thực sự tạo sức ép đủ lớn. Có thể nói khung pháp lý đã có nhưng cơ chế giám sát và thực thi cần được tăng cường hơn nữa. Đồng thời, cần coi điện là hàng hóa đặc biệt, liên quan trực tiếp đến hạ tầng quốc gia, an ninh năng lượng và hoạt động của toàn xã hội. Việc sử dụng điện lãng phí, nhất là trong giờ cao điểm hoặc mùa nắng nóng sẽ gây áp lực lên hệ thống điện. Do đó, cần thay đổi nhận thức từ “tôi trả tiền nên tôi có quyền dùng” sang “tôi sử dụng điện nên tôi có trách nhiệm dùng hợp lý”. Để thực hiện có hiệu quả tiết kiệm điện, cơ quan quản lý cần công khai kế hoạch tiết kiệm điện của cơ quan nhà nước; theo dõi mức tiêu thụ điện định kỳ; đưa tiêu chí tiết kiệm điện vào đánh giá thi đua; quy định trách nhiệm của người đứng đầu; ưu tiên lắp đặt ĐMTMN tại trụ sở đủ điều kiện. Tiết kiệm điện không còn là một khẩu hiệu mùa nắng nóng. Tiết kiệm điện là một yêu cầu pháp lý, một trách nhiệm xã hội và một điều kiện để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong giai đoạn mới, chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận từ vận động sang thực thi; từ phong trào sang quản trị; từ ý thức cá nhân sang trách nhiệm pháp lý; từ tiết kiệm chi phí trước mắt sang phát triển bền vững lâu dài.

Phụ tải tăng cao trong các đợt nắng nóng

Ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhấn mạnh: Riêng trong bốn tháng đầu năm 2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt khoảng 106,9 tỉ kWh, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ; điện thương phẩm toàn EVN đạt gần 95 tỉ kWh, tăng hơn 8%. Đặc biệt, tại nhiều khu vực, nhất là miền Bắc và các trung tâm đô thị, công nghiệp lớn, phụ tải tăng cao trong các đợt nắng nóng.

Trong bối cảnh đó, bảo đảm cung ứng điện đang đứng trước nhiều áp lực về nguồn điện, lưới điện, nhiên liệu, đầu tư hạ tầng cũng như yêu cầu chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững. Vì vậy, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không còn chỉ là giải pháp mang tính vận động mà ngày càng trở thành một trong những giải pháp quan trọng để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh nhiệm vụ tăng cường nguồn cung cấp điện, EVN xác định tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu phụ tải là một nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống.

Thời gian qua, EVN đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như thúc đẩy chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), hỗ trợ tư vấn giải pháp cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm sử dụng điện hiệu quả, ứng dụng công nghệ số trong quản lý phụ tải, khuyến khích phát triển ĐMTMN tự sản, tự tiêu. Đồng thời tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai, chúng tôi cũng nhận thấy vẫn còn nhiều dư địa cần tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt trong việc nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, DN, ngành điện và người sử dụng điện; làm rõ được trách nhiệm của các bên trong việc triển khai thực hiện công tác tiết kiệm điện. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát, dữ liệu và các công cụ quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả.