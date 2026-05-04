Tạm dừng hoạt động trải nghiệm flyboard ở Ninh Bình sau sự cố hai người gặp nạn 04/05/2026 11:40

(PLO)- Sau sự cố hai người gặp nạn khi biểu diễn, vận động viên và du khách đều an toàn, tuy nhiên chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình đã quyết định tạm dừng hoạt động trải nghiệm flyboard để rà soát các tiêu chuẩn an toàn.

Sáng 4-5, Ban quản lý Phố cổ Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã tạm dừng toàn bộ các hoạt động liên quan đến trình diễn flyboard (ván bay) tại hồ Núi Lớ, phường Hoa Lư, sau sự cố xảy ra vào sáng ngày 3-5.

Sau sự cố hai người gặp nạn khi biểu diễn, vận động viên và du khách đều an toàn. Hoạt động trình diễn và trải nghiệm flyboard tại khu vực hồ Núi Lớ buộc phải tạm thời hoãn lại để đánh giá các điều kiện vận hành đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cao nhất, lãnh đạo UBND phường Hoa Lư thông tin.

Trước đó, hoạt động flyboard được tổ chức biểu diễn tại hồ Kỳ Lân, thuộc phố cổ Hoa Lư từ tối 30-4, thu hút đông đảo người dân và du khách, có thời điểm còn xảy ra ùn ứ cục bộ.

Hình ảnh vận động viên Phạm Trường Anh và du khách trải nghiệm flyboard trước khi gặp nạn. Ảnh: Cắt ra từ clip

Sau 3 ngày biểu diễn, các vận động viên di chuyển đến hồ Núi Lớ, cách địa điểm cũ khoảng một km, để tiếp tục biểu diễn và phục vụ trải nghiệm của du khách vào sáng 3-5.

Đến khoảng 10g30 ngày 3-5, vận động viên Phạm Trường Anh (42 tuổi) đang điều khiển thiết bị flyboard cùng một nữ du khách bay trên mặt nước ở khu vực hồ núi Lớ thì bất ngờ gặp sự cố.

Sau đó cả hai sau đó hạ xuống nước trong trạng thái mất kiểm soát và chìm dưới hồ. Nữ du khách sau đó nổi lên mặt nước và bơi vào bờ, trong khi đó anh Trường Anh bị chìm lâu hơn và không thể tự thoát ra do cơ thể gắn chặt với thiết bị bay có trọng lượng khá nặng.

Vận động viên và du khách gặp sự cố flyboard. Clip: Người dân cung cấp

Tại thời điểm, nhiều người dân đã bơi ra hỗ trợ, vớt nạn nhân đưa lên xuồng máy trong tình trạng bị ngạt, bất tỉnh. Lực lượng cứu hộ sau đó cõng nạn nhân chạy ra khu vực ôtô, chở đi cấp cứu. May mắn, sau đó nam vận động viên đã tỉnh lại, không nguy hiểm đến tính mạng.

Trao đổi với PV, UBND phường Hoa Lư thông tin sự cố không gây thiệt hại lớn và vận động viên chỉ bị ngạt nước thoáng qua, đã hồi phục. Bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra sự cố do động cơ gặp trục trặc kỹ thuật.

Người bán nước lao xuống hồ cứu vận động viên flyboard

Chia sẻ với PV về giây phút chứng kiến nam vận động viên bất ngờ chìm dưới nước khi đang trình diễn flyboard, anh Đinh Văn Tuấnm người bán nước gần khu vực sự cố, cho biết đã lập tức nhảy xuống hồ cứu người gặp nạn.

Khi tiếp cận với nạn nhân bị vướng thiết bị flyboard rất nặng, nhưng anh Tuấn đã cùng với những người xung quanh tìm bằng mọi cách đưa nạn nhân lên mặt nước trước khi được cano chuyển vào bờ.

Nạn nhân sau khi được anh Tuấn sơ cứu ban đầu và sau đó nhóm cứu hộ thay phiên ép tim, hà hơi thổi ngạt cho đến khi nạn nhân có dấu hiệu hồi phục và đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó nạn nhân đã tỉnh lại.

Hành động dũng cảm lao xuống hồ nước cứu người của anh Đinh Văn Tuấn được một người dân ghi lại đăng lên mạng xã hội nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng và người dân địa phương.

Anh Đinh Văn Tuấn cùng lực lượng cứu hộ đưa vận động viên Phạm Trường Anh lên cano vào bờ. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo anh Tuấn việc lao xuống cứu người là phản xạ tự nhiên khi chứng kiến người khác gặp nạn, nhưng không ngờ lại trở nên nổi tiếng và được nhiều người chia sẻ, gửi lời khen ngợi về hành động dũng cảm.

Theo tìm hiểu của PLO hoạt động biểu diễn flyboard lần đầu được tổ chức tại Ninh Bình, thu hút đông đảo người dân và du khách, trong đó có nhiều du khách chi tiền triệu để trải nghiệm cảm giác bay trên mặt nước.

Flyboard là môn thể thao dưới nước do Franky Zapata (Pháp). Theo đó, người chơi đứng trên một thiết bị gắn ống phản lực, sử dụng áp lực nước từ động cơ mô tô nước để tạo lực đẩy, giúp nâng cơ thể lên không trung và thực hiện các động tác kỹ thuật.

Được biết, hồ Núi Lớ rộng có diện tích khoảng hơn 50 ha với độ sâu trung bình 4–5 m. Hồ Núi Lớ nằm trong quy hoạch phát triển du lịch của địa phương và được bao quanh bởi núi đá vôi thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan.