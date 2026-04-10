1 người ở Ninh Bình bị phạt vì đăng tin sai sự thật về CSGT Tây Ninh 10/04/2026 10:41

(PLO)- Một người đàn ông ở Ninh Bình bị xử phạt 5 triệu đồng vì đăng thông tin giả mạo lực lượng CSGT Tây Ninh nhằm hưởng hoa hồng quảng cáo.

Ngày 10-4, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết công an Ninh Bình vừa xử phạt một người đàn ông tại Ninh Bình 5 triệu đồng. Người này bị xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác theo dõi không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện tài khoản Facebook “Đức Lê” đăng nội dung sai sự thật liên quan đến lực lượng CSGT.

Bài viết đi kèm hình ảnh hiện trường một vụ tai nạn giao thông được tạo dựng bằng công nghệ AI, hoàn toàn không có thật. Nội dung này thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận trái chiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín lực lượng chức năng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình làm việc đối với ông LĐK. Ảnh: CA

Kết quả xác minh cho thấy tài khoản trên do ông LĐK (ngụ tỉnh Ninh Bình) quản lý và sử dụng. Phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã mời ông K lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông LĐK thừa nhận hành vi vi phạm. Ông khai do thiếu hiểu biết và muốn hưởng hoa hồng quảng cáo sản phẩm qua các đường link liên kết nên đã đăng tải thông tin không kiểm chứng. Sau buổi làm việc, ông K đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định hiện hành, cơ quan chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông K số tiền 5 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Đồng thời, người dân cần chủ động nhận diện và không tiếp tay lan truyền thông tin giả mạo, sai sự thật.