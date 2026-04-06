2 người bị xử lý vì đăng thông tin sai sự thật về vụ 1 học sinh lớp 6 bị đánh ở Nha Trang 06/04/2026 13:23

(PLO)- Công an mời hai người lên làm việc do đăng tải thông tin sai sự thật về vụ một học sinh lớp 6 bị đánh ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Ngày 6-4, Công an phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, liên quan vụ việc đánh nhau giữa các học sinh trường THCS Lương Thế Vinh, phường Tây Nha Trang, qua rà soát trên không gian mạng đơn vị này phát hiện hai tài khoản Facebook đăng tải nội dung không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân và an ninh trật tự xã hội.

Sau khi xác minh, Công an phường Tây Nha Trang đã tiến hành mời hai cá nhân nêu trên làm việc.

Hai cá nhân bị Công an phường Tây Nha Trang mời làm việc. Ảnh: AB

Qua làm việc với cơ quan công an, hai người này đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được ảnh hưởng nghiêm trọng của việc lan truyền thông tin chưa xác thực, chưa kiểm chứng. Đồng thời, cam kết không tái phạm và tự nguyện đăng bài đính chính công khai trên trang Facebook cá nhân.

Như PLO đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 1-4, đơn vị nhận tin báo của người dân về việc một nhóm học sinh đang xô xát tại khu vực công viên thuộc Tổ dân phố Phú Trung 1, phường Tây Nha Trang.

Nhận tin báo, một tổ công tác của Công an phường Tây Nha Trang có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, em PĐK (13 tuổi, học sinh lớp 6/6 trường THCS Lương Thế Vinh) bị thương vùng đầu, chảy máu và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Qua xác minh ban đầu, Công an phường Tây Nha Trang xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mượn xe đạp giữa em K với hai em học sinh khác là TTT và TAT (cùng khối lớp 6, trường THCS Lương Thế Vinh), dẫn đến xô xát.

Do chỉ bị thương nhẹ nên phụ huynh em PPĐK không yêu cầu xử lý đối với hai em TTT và TAT. Đồng thời chỉ đề nghị cơ quan công an có biện pháp răn đe, giáo dục để các em không tái phạm.

Sau sự việc, một số tài khoản mạng xã hội nêu nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc nhóm học sinh tổ chức cướp xe đạp điện của em K nhưng bất thành dẫn đến em này bị đánh.

Công an phường Tây Nha Trang sau đó bác bỏ thông tin trên.