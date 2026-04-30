Tái hiện lịch sử 'kết bè vượt ngục' qua hội thi đua bè trên biển Côn Đảo 30/04/2026 20:07

(PLO)- Hội thi đua bè trên biển không chỉ là hoạt động văn hóa, thể thao mà còn tái hiện một phần lịch sử đấu tranh kiên cường của các thế hệ tù nhân chính trị Côn Đảo thông qua những cuộc “kết bè vượt ngục” tìm cách trở về đất liền để tiếp tục hoạt động cách mạng.

Chiều ngày 30-4, đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) tổ chức hội thi đua bè truyền thống mở rộng lần thứ 20 năm 2026. Hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách tham gia, cổ vũ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh việc tổ chức lễ hội đua bè không chỉ tạo sân chơi thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn để tôn vinh ý chí kiên cường, bất khuất của cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do.

Đồng thời tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trên mảnh đất Côn Đảo, nơi từng bị các thế lực thực dân, đế quốc biến thành “địa ngục trần gian” suốt 113 năm để giam cầm và tra tấn hàng vạn chiến sĩ cách mạng.

Tại phần khai mạc hội thi, chương trình sân khấu hóa đã tái hiện những cuộc vượt ngục lịch sử của những người tù chính trị năm xưa. Ảnh: Mạnh Cường

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của nơi từng được ví như "địa ngục trần gian", khát vọng tự do chưa bao giờ tắt. Những cuộc vượt ngục bằng mọi hình thức, trong đó có việc “kết bè vượt biển”, đã trở thành biểu tượng của ý chí kiên cường, tinh thần quật khởi và niềm tin son sắt vào ngày thắng lợi của những người tù cộng sản.

Ngay từ phần khai mạc, không gian hội thi đã lắng đọng với chương trình sân khấu hóa tái hiện những cuộc vượt ngục lịch sử. Hình ảnh những người tù chính trị năm xưa âm thầm kết bè, vượt sóng dữ để tìm về đất liền tiếp tục hoạt động cách mạng đã được khắc họa chân thực, xúc động.

Lãnh đạo UBND đặc khu Côn Đảo cùng người dân, du khách thực hiện nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cùng lễ thả vòng hoa xuống biển tại khu vực cầu tàu 914. Ảnh: MC

Tiếp nối là nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cùng lễ thả vòng hoa xuống biển tại khu vực cầu tàu 914 càng làm tăng thêm chiều sâu tâm linh, nhắc nhở mỗi người về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đã góp phần làm nên độc lập, tự do cho Tổ quốc hôm nay.

Sau lễ khai mạc, hội thi đua bè chính thức khởi tranh với sự tham gia của 22 đội bè, bao gồm 15 đội nam, 6 đội nữ đến từ các khu dân cư, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn đặc khu Côn Đảo và một đội khách mời đến từ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Mỗi đội gồm 7 vận động viên, cùng nhau chèo lái những chiếc bè do chính các thành viên trong đội kết từ tre, nứa, xốp… Những chiếc bè mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng trong đó tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và ý chí quyết tâm của từng đội thi.

Địa điểm thi đấu của hội thi đua bè đặc khu Côn Đảo là trên vịnh Côn Sơn, với cự ly 2.000 m đối với nam và 1.200 m đối với nữ. Ngay từ hiệu lệnh xuất phát, các đội bè liên tục bứt phá, rượt đuổi nhau quyết liệt, tạo nên những màn tranh tài gay cấn, hấp dẫn.

Lễ hội đua bè được tổ chức lần thứ 20 tại Côn Đảo﻿. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa, thể thao mà còn là sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: MC

Trên bờ, hàng ngàn cổ động viên hòa mình vào không khí lễ hội, reo hò, cổ vũ nhiệt tình cho các tay chèo. Tiếng trống, tiếng hò reo vang dội cả một vùng biển, tạo nên bức tranh sống động về một Côn Đảo vừa giàu truyền thống lịch sử, vừa tràn đầy sức sống hiện đại.

Đông đảo người dân, du khách có mặt để cổ các đội đua bè. Ảnh: MC

Du khách nước ngoài hào hứng theo dõi hội thi đua bè tại Côn Đảo dịp Lễ 30-4. Ảnh: MC

Bên cạnh ý nghĩa lịch sử, hội thi còn góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo – một điểm đến vừa mang giá trị lịch sử sâu sắc, vừa sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ bí.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội nam đạt giải. Ảnh: MC

Các đội vận động viên nữ đạt giải tại hội thi đua bè. Ảnh: MC

Đặc biệt, thông điệp về phát triển bền vững cũng được lồng ghép rõ nét trong hội thi. Những chiếc bè được làm từ vật liệu thân thiện môi trường, cùng tinh thần xây dựng một Côn Đảo “xanh – sạch – đẹp” đã thể hiện tầm nhìn và định hướng phát triển lâu dài của địa phương.