Tái hiện lịch sử 'kết bè vượt ngục' qua hội thi đua bè trên biển Côn Đảo

Chiều ngày 30-4, đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) tổ chức hội thi đua bè truyền thống mở rộng lần thứ 20 năm 2026. Hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách tham gia, cổ vũ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh việc tổ chức lễ hội đua bè không chỉ tạo sân chơi thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn để tôn vinh ý chí kiên cường, bất khuất của cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do.
Đồng thời tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trên mảnh đất Côn Đảo, nơi từng bị các thế lực thực dân, đế quốc biến thành “địa ngục trần gian” suốt 113 năm để giam cầm và tra tấn hàng vạn chiến sĩ cách mạng.
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của nơi từng được ví như "địa ngục trần gian", khát vọng tự do chưa bao giờ tắt. Những cuộc vượt ngục bằng mọi hình thức, trong đó có việc “kết bè vượt biển”, đã trở thành biểu tượng của ý chí kiên cường, tinh thần quật khởi và niềm tin son sắt vào ngày thắng lợi của những người tù cộng sản.
Ngay từ phần khai mạc, không gian hội thi đã lắng đọng với chương trình sân khấu hóa tái hiện những cuộc vượt ngục lịch sử. Hình ảnh những người tù chính trị năm xưa âm thầm kết bè, vượt sóng dữ để tìm về đất liền tiếp tục hoạt động cách mạng đã được khắc họa chân thực, xúc động.
Tiếp nối là nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cùng lễ thả vòng hoa xuống biển tại khu vực cầu tàu 914 càng làm tăng thêm chiều sâu tâm linh, nhắc nhở mỗi người về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đã góp phần làm nên độc lập, tự do cho Tổ quốc hôm nay.
Sau lễ khai mạc, hội thi đua bè chính thức khởi tranh với sự tham gia của 22 đội bè, bao gồm 15 đội nam, 6 đội nữ đến từ các khu dân cư, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn đặc khu Côn Đảo và một đội khách mời đến từ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.
Mỗi đội gồm 7 vận động viên, cùng nhau chèo lái những chiếc bè do chính các thành viên trong đội kết từ tre, nứa, xốp… Những chiếc bè mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng trong đó tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và ý chí quyết tâm của từng đội thi.
Địa điểm thi đấu của hội thi đua bè đặc khu Côn Đảo là trên vịnh Côn Sơn, với cự ly 2.000 m đối với nam và 1.200 m đối với nữ. Ngay từ hiệu lệnh xuất phát, các đội bè liên tục bứt phá, rượt đuổi nhau quyết liệt, tạo nên những màn tranh tài gay cấn, hấp dẫn.
Trên bờ, hàng ngàn cổ động viên hòa mình vào không khí lễ hội, reo hò, cổ vũ nhiệt tình cho các tay chèo. Tiếng trống, tiếng hò reo vang dội cả một vùng biển, tạo nên bức tranh sống động về một Côn Đảo vừa giàu truyền thống lịch sử, vừa tràn đầy sức sống hiện đại.
Bên cạnh ý nghĩa lịch sử, hội thi còn góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo – một điểm đến vừa mang giá trị lịch sử sâu sắc, vừa sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ bí.
Đặc biệt, thông điệp về phát triển bền vững cũng được lồng ghép rõ nét trong hội thi. Những chiếc bè được làm từ vật liệu thân thiện môi trường, cùng tinh thần xây dựng một Côn Đảo “xanh – sạch – đẹp” đã thể hiện tầm nhìn và định hướng phát triển lâu dài của địa phương.