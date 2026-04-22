Ra mắt tủ sách 'Huyền thoại Côn Đảo', phát động hiến tặng tư liệu quý 22/04/2026

(PLO)- Thông qua việc xây dựng tủ sách Huyền thoại Côn Đảo , Ban Tổ chức hướng đến lan tỏa tri thức, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Ngày 23-4, tại Đường Sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình), Hội Nhà báo Việt Nam (Văn phòng phía Nam) phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức chương trình ra mắt tủ sách với chủ đề Huyền thoại Côn Đảo, đồng thời phát động hiến tặng tài liệu, sách và xây dựng không gian đọc.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ các chương trình trọng tâm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 trên địa bàn TP.HCM, thực hiện theo Văn bản số 2911/UBND-VX ngày 10-4-2026 của UBND TP.HCM và Kế hoạch số 4572/KH-SVHTT ngày 15-4-2026.

Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần bất khuất của các thế hệ cha ông tại Côn Đảo – địa danh gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc.

Thông qua việc xây dựng tủ sách Huyền thoại Côn Đảo, Ban Tổ chức hướng đến lan tỏa tri thức, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dự kiến, chương trình có sự tham dự của các cựu tù Côn Đảo, đại diện gia đình cựu tù, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương và địa phương, cùng các nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách, đại diện các trường đại học, nhân chứng lịch sử và đông đảo bạn đọc.

Điểm nhấn của sự kiện là việc công bố danh mục 309 bài báo toàn văn được đề xuất hiến tặng cho tủ sách Huyền thoại Côn Đảo. Các bài viết được tuyển chọn, hệ thống theo ba nhóm nội dung chính.

Cụ thể, có 62 bài viết về địa danh và giai thoại, giới thiệu tổng quan về Côn Đảo, các địa danh tiêu biểu, giá trị văn hóa – lịch sử – tâm linh và những câu chuyện gắn với vùng đất này.

Bên cạnh đó, 110 bài viết về nhà tù Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Dương tái hiện lịch sử hệ thống nhà tù, các trại giam, đời sống và tinh thần đấu tranh của tù nhân chính trị; đồng thời phản ánh ý nghĩa tri ân, tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương – nơi an nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sĩ.

Ngoài ra, 137 bài viết về phong trào đấu tranh của tù chính trị khắc họa ý chí kiên trung, tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng, phản ánh vai trò lãnh đạo, tổ chức và sức mạnh đoàn kết trong những hoàn cảnh khắc nghiệt.

Theo Ban Tổ chức, danh mục này là nguồn tư liệu báo chí phong phú, có giá trị lịch sử và ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần hình thành nền tảng nội dung quan trọng cho tủ sách, hướng tới xây dựng một không gian tri thức có chiều sâu, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, giáo dục và truyền thông.

Cùng với lễ ra mắt, chương trình chính thức phát động hoạt động hiến tặng tài liệu, sách, tư liệu quý liên quan đến lịch sử, văn hóa, con người Côn Đảo nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung.

Ban Tổ chức kêu gọi các cá nhân, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản, nhà báo, tác giả và các tổ chức trong và ngoài nước chung tay đóng góp nhằm làm phong phú nguồn tư liệu.

Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, tạo dựng một không gian tri thức ý nghĩa, bền vững phục vụ cộng đồng.