Ra mắt 'Tủ sách Thanh niên' truyền tải giá trị của lòng yêu nước 23/03/2026 17:12

(PLO)- "Tủ sách Thanh niên" hướng đến việc truyền tải những giá trị như lòng yêu nước, bản lĩnh vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Ngày 23-3, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt Tủ sách Thanh niên nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2026), hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tủ sách giới thiệu 12 đầu sách thuộc nhiều thể loại như tiểu thuyết, nhật ký, hồi ký, sách danh nhân… với sự kết hợp giữa tác phẩm trong nước và nước ngoài, nhằm bồi đắp lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thanh niên.

Điểm nhấn của tủ sách là các tiểu thuyết nổi tiếng về đề tài chiến tranh và người lính Việt Nam như Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu, Mẫn và tôi của Phan Tứ, Dưới đám mây màu cánh vạc của Thu Bồn.

Đây là những tác phẩm tiêu biểu, từng được xem như “sách gối đầu giường” của thanh niên Việt Nam thập niên 1970.

Các khách mời giao lưu tại tọa đàm "Những trang sách chắp cánh khát vọng tuổi trẻ".

﻿Ảnh: VIẾT THỊNH

Được viết ngay giữa chiến trường, khi nhà văn trực tiếp sống và chiến đấu cùng bộ đội, nhân dân, các tác phẩm khắc họa sinh động hiện thực khốc liệt của chiến tranh, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của những con người bình dị.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, họ vươn lên trở thành những anh hùng, hình mẫu lý tưởng cho thế hệ trẻ.

Không chỉ tái hiện khí thế chiến đấu, các tác phẩm còn gây xúc động bởi những câu chuyện tình yêu trong sáng, nơi tình yêu đôi lứa hòa quyện với tình yêu đất nước.

Những mối tình như Lữ - Hiền, Thiêm - Mẫn hay Tâm - Thành nảy nở từ tình đồng chí, tình quân dân, trở thành điểm tựa tinh thần giữa khói lửa chiến tranh.

Bên cạnh đó, các tác phẩm như Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và hồi ký Tổ quốc - Quê hương và Gia đình tôi của Lê Quang Vịnh mang đến góc nhìn chân thực của những người trong cuộc.

Qua đó, người đọc hiểu rõ hơn tinh thần dấn thân, sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của một thế hệ trí thức Việt Nam.

Ở mảng sách nước ngoài, tủ sách giới thiệu các tác phẩm về danh nhân, anh hùng thế giới, tiêu biểu như Tuổi trẻ Karl Marx, Suy nghĩ về những câu Marx trả lời con gái, khắc họa hình ảnh Karl Marx không chỉ là nhà tư tưởng lớn mà còn là người chồng, người cha giàu tình cảm.

Ngoài ra, Một người chân chính kể về phi công Aleksey Maresyev – biểu tượng của ý chí vượt lên nghịch cảnh; Con đường tự do tái hiện hành trình vươn lên của Booker T. Washington; hay Garibaldi - Người anh hùng áo đỏ khắc họa Giuseppe Garibaldi cùng đội quân thanh niên “Áo đỏ” trong hành trình thống nhất nước Ý.

Tác phẩm Thép đã tôi thế đấy cũng góp mặt, tái hiện hình tượng Pavel Korchagin – biểu tượng sống đẹp, sống có lý tưởng của thanh niên.

Một số tác phẩm tiêu biểu trong tủ sách. Ảnh: K.Đ

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Vũ Thị Quỳnh Liên – Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, cho biết tủ sách hướng đến việc truyền tải những giá trị như lòng yêu nước, bản lĩnh vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

“Tủ sách không chỉ giới thiệu những tác phẩm có giá trị mà còn truyền cảm hứng sống tích cực, nuôi dưỡng tinh thần lập thân, lập nghiệp, trở thành người bạn đồng hành của tuổi trẻ Việt Nam”- bà nói.

Trong khuôn khổ sự kiện, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức tọa đàm Những trang sách chắp cánh khát vọng tuổi trẻ với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên, xoay quanh vai trò của việc đọc sách trong bối cảnh công nghệ hiện nay.

Hưởng ứng phong trào Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, tại lễ ra mắt, Nhà xuất bản Kim Đồng đã trao tặng 340 bộ sách thuộc Tủ sách Thanh niên tới 34 tỉnh, thành đoàn trên cả nước.

Theo đơn vị tổ chức, các bộ sách này sẽ góp phần hình thành những tủ sách dành cho thanh niên tại cơ sở Đoàn, qua đó khuyến khích mỗi người trẻ lựa chọn một cuốn sách phù hợp để đồng hành, góp phần bồi dưỡng tri thức, nhân cách, lối sống tích cực, đồng thời phát triển tư duy, khả năng sáng tạo và năng lực tự học trong thời đại mới.