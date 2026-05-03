Du khách tố bị 'chặt' 900.000 đồng/thùng bia khi du lịch Sông Cầu 03/05/2026 10:27

(PLO)- Du khách tố bị "chặt" 900.000 đồng/thùng bia và nhiều khoản phụ thu “trên trời dưới đất” khi đến du lịch ở Sông Cầu, Đắk Lắk.

Ngày 3-5, một lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk xác nhận Công an phường này đã làm việc với các bên liên quan bài viết khách tố chủ khách sạn tại Sông Cầu thu quá nhiều chi phí vô lý dịp nghỉ lễ 30-4.

Trước đó, một du khách đăng trên mạng xã hội nội dung: Một trải nghiệm cực kỳ tệ khi đến Sông Cầu- Phú Yên.

Bài viết của du khách trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Nội dung bài viết cho rằng dịch vụ khách sạn ở Sông Cầu không ổn vì phòng vệ sinh hôi, không sạch…trong khi phí phụ thu tăng gấp đôi cùng nhiều khoản phụ thu “trên trời dưới đất”.

Theo phản ánh của bài đăng, khách tự mua đồ đến nấu nướng, dọn dẹp, bị phụ thu 5 triệu đồng. Tiền bia tính giá 900.000 đồng/thùng; lò than tính giá 100.000 đồng/lần thuê.

Bài đăng chốt bằng câu: “Đi du lịch nhiều nơi nhưng chưa bao giờ có trải nghiệm tệ như vậy!”.

Kèm theo thông tin phản ánh, du khách đăng hình ảnh một hóa đơn bán lẻ ghi tay, thể hiện nhiều khoản chi phí như phí phục vụ ăn tối ngày 29-4 là 1.800.000 đồng; phí phục vụ ăn sáng ngày 30-4 là 900.000 đồng; phí phục vụ ăn tối ngày 30-4 là 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, hóa đơn còn liệt kê các khoản như hai lò than 200.000 đồng, hai thùng bia Heineken 1,8 triệu đồng (tương đương 900.000 đồng/thùng). Tổng cộng khách phải thanh toán gần 11 triệu đồng.

Bài đăng còn cho rằng khách sạn thu phí cao đối với khách mang đồ ăn từ bên ngoài vào, đồng thời áp dụng nhiều khoản phụ thu liên quan đến dọn dẹp, phục vụ.

Theo lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, chính quyền địa phương phối hợp Công an phường Sông Cầu làm việc với hai bên. Tại buổi làm việc, chủ khách sạn đã hoàn trả cho khách 2,5 triệu đồng. Công an đã lập biên bản để có cơ sở xử lý vụ việc, chấn chỉnh tình trạng lạm thu, tăng giá, làm mất hình ảnh du lịch địa phương.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, qua nắm bắt sơ bộ, chủ khách sạn có thỏa thuận giá dịch vụ trước với khách. Tuy nhiên, chính quyền địa phương sẽ kiểm tra cụ thể các nội dung, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm để chấn chỉnh, không để ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch của địa phương.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ từng nội dung phản ánh của du khách. Nếu khách sạn sai, có lạm thu, tăng giá thì sẽ xử lý theo quy định”- lãnh đạo UBND phường Sông Cầu nói.