Nha Trang làm việc với người đàn ông bán kem bị du khách Thái Lan tố 'chặt chém' 02/05/2026 17:58

Ngày 2-5, ông Ngô Khắc Thinh, Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng và đô thị phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan này đã làm việc với ông PTD (57 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), lập biên bản tạm giữ chiếc xe bán kem của ông này; đồng thời xử lý hành chính đối với ông D về hành vi buôn bán hàng rong ở khu vực cấm.

Theo ông Thinh, ông D là người bị du khách Thái Lan tố “chặt chém” khi bán cây kem giá 100.000 đồng. “Bước đầu ông D thừa nhận buôn bán hàng rong ở khu vực cấm trên bãi biển công cộng Trần Phú. Tuy nhiên, ông D không thừa nhận bán cây kem giá 100.000 đồng như du khách phản ánh, mà chỉ bán với giá 20.000 đồng”- ông Thinh thông tin.

Lực lượng chức năng làm việc với ông D. Ảnh: MT

Theo ông Thinh, Phòng Kinh tế- hạ tầng và đô thị phường Nha Trang đang tiếp tục xác minh thêm để có phương án xử lý đối với ông D. “Cái khó là du khách đã về nước nên chưa làm việc cụ thể. Phường sẽ làm rõ, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng buôn bán hàng rong ở bờ biển”- ông Thinh nói.

Trước đó, trên mạng xã hội Thái Lan lan truyền thông tin một du khách nước này trong chuyến du lịch tại Nha Trang đã mua một cây kem từ người bán dạo với giá 100.000 đồng.

Theo phản ánh của du khách, họ gọi mua kem nhưng không hỏi giá, đến khi thanh toán người bán kem yêu cầu thanh toán 100.000 đồng cho một cây kem, sau một hồi tranh cãi, cây kem bị rã nên ndu khách Thái Lan chỉ đưa 50.000 đồng.

Du khách này bày tỏ bức xúc vì cho rằng mức giá không hợp lý, chất lượng kem không đúng với số tiền đã bỏ ra.

Sau khi tiếp nhận thông tin, trưa 2-5, tổ kiểm tra liên ngành của phường Nha Trang tiến hành kiểm tra, phát hiện ông D đang bán kem tại khu vực công viên bờ biển Nha Trang, nên mời về làm việc.