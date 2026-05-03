Thực hư vụ ly chè 170.000 đồng ở TP Huế gây xôn xao mạng xã hội 03/05/2026 20:03

(PLO)- Liên quan đến bài đăng xôn xao mạng xã hội về ly chè có giá 170.000 đồng, chủ quán tại TP Huế khẳng định mức giá này là do khách tự yêu cầu gộp hơn 20 món vào chung một ly.

Tối 3-5, UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết địa phương vừa làm việc với chủ cơ sở chè Chùa tại số 145 đường Hùng Vương để xác minh thông tin phản ánh về ly chè có giá 170.000 đồng lan truyền trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở chè Chùa.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh một ly chè với nội dung: "Đừng cơm canh cá thịt nữa, mời cả nhà chuyển qua chè Chùa. Ly chè thập cẩm này 170k là đắt hay rẻ mọi người. Xin lời nhận xét công tâm. Mua khi 6h tối hôm ni mà chừ chưa ăn nổi vì cổ hơi nghẹn".

Bài đăng thu hút sự chú ý và nhận nhiều ý kiến của cộng đồng mạng mức giá của ly chè.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng phường Thuận Hóa đã có buổi làm việc với bà LTTT, chủ cơ sở chè Chùa.

Theo tường trình của bà T, khoảng 18 giờ ngày 2-5, có ba khách đến mua chè và yêu cầu lấy đầy đủ tất cả các món chè trong quán vào một ly.

Chủ quán cho biết đã thông báo với khách rằng ly chè sẽ gồm rất nhiều món, giá tiền cao và hỏi lại khách có đồng ý hay không.

Theo bà T, một nam thanh niên trong nhóm khách đã đồng ý nên bà mới bắt đầu múc chè, đồng thời tính tiền từng món khi cho vào ly.

Giá các món dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng. Riêng hai viên heo quay có giá 12.000 đồng. Tổng tiền các món chè trong ly là 163.000 đồng.

Chủ cơ sở khẳng định việc bỏ hơn 20 món chè vào một ly là theo yêu cầu của khách và cam đoan toàn bộ nội dung tường trình là đúng sự thật.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết chủ cơ sở có niêm yết giá các món chè tại cơ sở theo quy định.