Cá nuôi lồng bè chết bất thường, nổi trắng trên sông Lam 04/05/2026 16:45

(PLO)- Cá nuôi lồng bè và cả cá tự nhiên trên sông Lam bị chết bất thường, người dân đang lo lắng ô nhiễm nguồn nước.

Ngày 4-5, nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông Lam (đoạn qua xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) phát hiện cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước.

Sự việc xảy ra trên diện rộng khiến người dân thiệt hại nặng, đồng thời dấy lên lo ngại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Người dân vớt cá chết từ lồng bè trên sông Lam lên thuyền.

Từ sáng sớm, người dân tại khu vực đã tất bật vớt cá chết. Các loại cá chết phổ biến như trắm, mè, trôi… có trọng lượng từ 0,5 đến vài kg nổi dày đặc trong lồng. Không chỉ cá nuôi, nhiều cá tự nhiên trên sông cũng chết và trôi dạt vào bờ. Một người dân cho biết chỉ trong khoảng một giờ đã vớt được 14 kg cá các loại.

Anh Trần Văn Huy (38 tuổi) cho biết, gia đình đã nuôi cá lồng hơn 10 năm nhưng chưa từng gặp tình trạng tương tự. Cá chết bất thường chỉ sau một đêm khiến người nuôi không kịp trở tay.

Người dân đi vớt cá, tôm chết trên sông Lam.

Cùng khu vực, gia đình ông Võ Văn Phùng (64 tuổi) cũng chịu thiệt hại nặng, ước tính mất hơn một tấn cá sắp thu hoạch. Nhiều hộ buộc phải vớt cá đem chôn lấp để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Thống kê ban đầu, toàn xã có khoảng 15 hộ nuôi cá lồng bè, với mức độ thiệt hại khác nhau, nhiều hộ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Theo ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn, địa phương đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

Người dân nuôi cá lồng bè bị thiệt hại nặng nề.

Sau khi thành lập đoàn kiểm tra, xã đã có báo cáo nhanh gửi Sở NN&MT tỉnh Nghệ An, đồng thời phối hợp cùng các ngành, đơn vị chức năng lấy mẫu vật phục vụ công tác xác minh nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt.

Chính quyền địa phương bước đầu ghi nhận cá nuôi lồng bè tại khối 1, xã Anh Sơn, bị chết bất thường, song chưa xác định được nguyên nhân cụ thể. Một số người dân nghi ngờ liên quan đến sự cố của một nhà máy ở thượng nguồn, tuy nhiên cần chờ kết quả kiểm tra thực tế. Chính quyền đã cử lực lượng xuống hiện trường để thống kê thiệt hại và xử lý bước đầu.