Cá chết trắng mặt nước, người nuôi trắng tay 10/11/2025 18:02

(PLO)- Bão số 13 gây lũ lụt làm cá chết trắng mặt nước, chất thành đống ở Đắk Lắk, người nuôi trắng tay.

Ngày 10-11, đầm Cù Mông ở thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk sóng lặng, gió ngừng. Thế nhưng, không khí nơi đây nặng trĩu vì xác cá nổi trắng mặt nước, người nuôi cá ai nấy mắt đều đỏ hoe sau nhiều đêm thức trắng.

Cá chết trắng mặt nước

Hướng ánh mắt thất thần nhìn về mặt nước nổi trắng xác cá, ông Nguyễn Thành Trung (50 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc) cho biết gia đình ông nuôi 40 bè cá chim, cá dìa.

Cá nuôi chết nổi trắng lồng ở đầm Cù Mông. Ảnh: M.N

Ông Trung dự kiến khoảng một tháng nữa sẽ xuất bán tất cả bè cá cho thương lái. Tuy nhiên, bão số 13 đánh nát bè nuôi, cá chết nổi trắng mặt nước.

“Bão số 13 gây gió to, sóng lớn khủng khiếp. Sáng ra, tôi đến kiểm tra thì bè nuôi bị đánh hỏng, cá chết phơi bụng trắng mặt nước, thiệt hại ước tính hơn 1 tỉ đồng”- ông Trung buồn bã nói.

Gần đó, vợ chồng ông Tô Văn Hiền (37 tuổi) lúi húi vớt cá chết vào bao đưa lên bờ. Theo ông Hiền, gia đình ông nuôi 60 bè cá dìa nhưng sau bão số 13, giờ không còn bè nào nguyên vẹn.

“Có bè bị sóng đánh hỏng, có bè rách lưới. Bão số 13 đã cuốn đi bao nhiêu công sức, hy vọng của vợ chồng tôi bấy lâu nay. Trước bão, đêm nào tôi cũng nghe tiếng cá đớp mồi, giờ chỉ còn tiếng sóng lạnh ngắt”- giọng ông Hiền nghẹn lại.

Nhiều ngư dân vớt cá chết, xử lý lại lồng bè. Ảnh: M.N

Theo thống kê của UBND xã Xuân Lộc, bão số 13 đã làm hơn 90% lồng bè nuôi thủy sản của người dân trên địa bàn bị hư hỏng, thiệt hại ước tính hơn 75 tỉ đồng.

Không chỉ vùng biển, người nuôi cá lồng trên sông Krông Nô tại các xã Krông Ana, Ea Na, tỉnh Đắk Lắk cũng chịu thiệt hại rất nặng nề sau bão số 13. Tại đây, nhiều lồng cá nuôi cũng chết trắng mặt nước, mùi hôi tanh theo gió phát tán rất xa.

Ông Nguyễn Minh Đông, Chủ tịch UBND xã Ea Na, cho biết sau bão số 13 nước sông Krông Nô dâng cao, khiến nhiều lồng cá của người dân trên địa bàn bị chết, thiệt hại lớn.

“Hiện chúng tôi đang cho thống kê cụ thể thiệt hại để có báo cáo, đề xuất hướng hỗ trợ người dân”- ông Đông nói.

Hốt cá làm... phân bón

Theo ghi nhận của PV, dọc sông Krông Nô có nhiều người lái thuyền máy, chở theo nhiều bao đựng xác cá lên bờ.

Tại xã Ea Na, cá nuôi trong lồng nuôi chết dày đặc, chất thành đống. Ảnh: T.H

Anh Lê Văn Lâm (ngụ xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) cho hay gia đình anh có sáu lồng cá điêu hồng, nước lũ tràn về làm cá chết khoảng 60%.

Theo anh Lâm, do cá chết nhiều, anh phải đưa về ủ làm phân bón. Số cá còn sống, anh Lâm nhờ người tìm mối tiêu thụ để xử lý lồng, nuôi lại đợt khác.

Ông Nguyễn Văn Hinh (ngụ tỉnh Lâm Đồng) cho biết ông nuôi 55 lồng cá diêu hồng trên sông Krông Nô, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Tuy nhiên, hiện các lồng cá của ông đã chết khoảng 55%, thiệt hại rất nặng nề.

Người dân đưa cá chết lên bờ về ủ phân bón. Ảnh: T.T

“Mỗi lồng cá ước đạt 10 tấn. Tuy nhiên, nước lũ tràn về, khiến bà con chúng tôi bị thiệt hại rất nặng nề”- ông Hinh nói.

Theo ông Hoàng Minh Giám, Chủ tịch UBND xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, thống kê sơ bộ địa phương này có 199 lồng với hơn 1.100 tấn cá của người dân bị thiệt hại do lũ, ước thiệt hại trên 46 tỉ đồng.

Cảnh tan hoang trong các lồng nuôi cá. Ảnh: T.H

Theo nhiều người dân, để giảm thiểu thiệt hại, ngoài việc xử lý số cá đã chết, họ phải vớt số cá còn sống đem ra chợ bán hoặc tìm mối tiêu thụ. Tuy nhiên, do nhiều lồng bè nuôi cá cùng bị ảnh hưởng nên lượng cá đổ về các chợ rất lớn, khó tiêu thụ.

Để giúp người nuôi cá vớt vát chút vốn liếng, giảm thiểu thiệt hại, nhiều fanpage có lượt theo dõi lớn, nhiều cá nhân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi mọi người giải cứu cá.