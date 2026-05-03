CSGT Lâm Đồng dùng xe đặc chủng đưa bệnh nhi sốt cao, co giật cấp cứu kịp thời 03/05/2026 16:46

(PLO)- Bé gái 3 tuổi bị sốt cao, co giật được CSGT dùng xe đặc chủng kịp thời đưa đi cấp cứu trong “giờ vàng”.

Ngày 3-5, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, Tổ CSGT trên Quốc 27 vừa dùng xe đặc chủng hỗ trợ một bệnh nhi 3 tuổi đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.

Xe CSGT đến hành lang bệnh viện.

Trước đó vào tối 2-5, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Tổ CSGT trên Quốc lộ 27 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân đi đường là cha mẹ của bé gái 3 tuổi đang sốt cao, co giật. Xác minh nhanh được biết bé gái là cháu NNKA (3 tuổi) cùng cha mẹ đều ngụ Phú Mỹ, TP.HCM đi du lịch thì bất ngờ lên cơn sốt cao.

Bệnh nhi được người cha ôm vào phòng cấp cứu.

Không một giây chần chừ, Tổ CSGT lập tức sử dụng xe đặc chủng mở đèn, còi ưu tiên nhanh chóng đưa cháu bé cùng gia đình thẳng đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Nhờ sự quyết đoán, chớp lấy từng "thời gian vàng" của các chiến sĩ CSGT, bé gái 3 tuổi đã được đưa đến phòng cấp cứu kịp thời và vượt qua nguy kịch.