TP.HCM: Ấm lòng với những chính sách vì dân 29/04/2026 05:47

Trong nửa thế kỷ qua, TP.HCM không ngừng thúc đẩy ngày càng nhiều chính sách an sinh xã hội đầy nhân văn. Nhờ đó, mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người yếu thế, đều được bảo đảm quyền tiếp cận y tế và giáo dục, an sinh xã hội một cách công bằng.

Quán triệt chủ trương giáo dục là quốc sách hàng đầu, TP.HCM đã thông qua nhiều nghị quyết đến ngành GD&ĐT, tập trung vào việc chăm lo cho học sinh (HS).

Từ việc miễn, giảm học phí trong nhiều năm qua đến việc hỗ trợ 100% BHYT cho toàn bộ HS, triển khai hỗ trợ toàn diện cho HS có hoàn cảnh đặc biệt và chi phí học tập cho HS dân tộc thiểu số.

Giảm nỗi lo cho người dân

Chị Thảo Nguyễn, mẹ của ba đứa trẻ, chia sẻ chi phí sinh hoạt tại TP khá đắt đỏ, chưa kể tiền học của các con cũng là một khoản khá lớn. Trong khi chị làm công nhân, chồng chỉ làm công việc tự do. Khi biết các con sẽ được miễn BHYT, chị bớt đi nỗi lo. Khoản tiền đóng BHYT chị sẽ đầu tư thêm vào các môn học khác mà con thích.

Một giờ học của cô trò Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Bảy Hiền.

﻿Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Đinh Văn Trịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp, nói: “Chủ trương này rất trúng và đúng. Nó đi thẳng vào túi tiền của phụ huynh. Đó là một chính sách cực kỳ nhân văn”.

Nhớ lại thời gian qua, câu chuyện đóng BHYT là nỗi trăn trở của trường. Để đạt chỉ tiêu 100% HS tham gia, trường phải vận động mạnh thường quân, kêu gọi hỗ trợ từ nhiều nguồn.

“Trước đây, lớp nào cũng có năm, bảy em không thể mua BHYT, thầy cô phải vận động phụ huynh khác chia sẻ. Giờ đây khi đã được miễn, người học và người dạy đều cảm thấy nhẹ lòng” - ông Trịnh nói.

Trường THPT Đa Phước, xã Hưng Long là một trường vùng ven, nơi đa số phụ huynh là lao động phổ thông, mỗi chính sách hỗ trợ đều có tác động trực tiếp.

Ông Lê Phú Hải, Hiệu trưởng, chia sẻ việc TP miễn BHYT cho HS là một bước đi mang ý nghĩa đặc biệt.

“BHYT trước kia dù đã được Nhà nước hỗ trợ nhưng vẫn hơn 600.000 đồng/năm. Với người dân lao động, nhà đông con, đây là khoản tiền không nhỏ. Trước đây, mỗi năm trường tôi có khoảng 40-50 HS không có điều kiện tham gia, trường phải huy động toàn bộ lực lượng từ phụ huynh đến các mạnh thường quân để hỗ trợ. Giờ đây khi khoản này đã được TP hỗ trợ, trường không còn áp lực trong việc vận động, phụ huynh cũng bớt được gánh nặng” - ông Hải nói.

Song song với BHYT, các chính sách hỗ trợ toàn diện cho HS có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khuyết tật được đánh giá bảo đảm sự tiếp cận công bằng trong giáo dục.

Thầy Lê Phú Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước, kiểm tra bữa ăn bán trú của học sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhìn lại chặng đường dài công tác trong ngành, ông Hải nhận rõ sự thay đổi rõ rệt của diện mạo giáo dục TP. “Từ cơ sở vật chất đến an sinh học đường, mọi thứ đều thay đổi rõ rệt. Tỉ lệ HS khó khăn cần hỗ trợ tại trường tôi đã giảm dần từ 20%-30% xuống còn 5%-10% nhờ sự bao phủ của chính sách. TP đã thực sự chăm lo từ bữa ăn đến sách vở cho HS” - ông Hải khẳng định.

Ông BÙI THANH NHÂN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM: Tiếp sức cho người lao động có mái ấm giữa đô thị Từ những giấc mơ rất đỗi bình dị sau ngày dài mưu sinh, một mái nhà để trở về vẫn luôn là khát vọng lớn nhất của nhiều người lao động giữa lòng đô thị. Do đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã phối hợp cùng Công ty CP Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt, báo Pháp Luật TP.HCM (đơn vị bảo trợ truyền thông) tổ chức chương trình “An cư cùng người lao động” và phát động giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026. Trong năm đầu tiên, chương trình đặt mục tiêu cung ứng 2.000 nền đất đến người lao động thông qua các hình thức phù hợp; đồng thời tổ chức trao 30 giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” gồm: • 5 giải thưởng đặc biệt: Trao tặng nền đất miễn phí cho những trường hợp có câu chuyện truyền cảm hứng. • 25 giải thưởng truyền cảm hứng: Tôn vinh những đoàn viên và người lao động có nghị lực vượt khó, nỗ lực vươn lên trong lao động và cuộc sống. Chương trình không chỉ dừng ở kết nối chính sách mà hướng đến phản ánh thực tế đời sống, những trăn trở và nhu cầu rất thật của công nhân về nhà ở trong bối cảnh áp lực mưu sinh còn nặng nề. Hiện nay, chương trình vẫn đang tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người lao động có nhu cầu về nhà ở xã hội, đồng thời tổng hợp, cập nhật dữ liệu để kết nối với các dự án đang được triển khai trên địa bàn TP.HCM. TP cũng đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội với quy mô lớn, hướng tới khoảng 80.000 căn hộ đến năm 2030 dành cho công nhân, người lao động. Trong đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã ký kết với Tập đoàn Phú Cường triển khai bảy dự án với khoảng 30.000 căn hộ; đồng thời hợp tác với Tập đoàn Hoa Sen phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Riêng dự án Hoa Sen An Hạ tại xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) có quy mô 1.785 căn hộ, dự kiến phục vụ hơn 4.400 người lao động và sẽ khởi công vào ngày 30-4-2026. HẢI NHI ghi

Linh hoạt huy động nguồn lực, bảo đảm quyền an sinh

Theo dõi các chính sách TP.HCM thực hiện đối với mảng giáo dục trong thời gian qua, TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT, đánh giá hết sức nhân văn và rất tốt.

Với điều kiện kinh tế thuận lợi, TP đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, góp phần giảm gánh nặng cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Việc TP hỗ trợ toàn diện cho HS có hoàn cảnh đặc biệt từ bữa ăn, sách vở đến học phí, ông Vinh khẳng định: “Đây là chính sách quá tốt. Nếu không có sự chủ động của chính quyền, cả xã hội cũng cần chung tay. Tuy nhiên, khi TP dùng ngân sách từ thuế của nhân dân để quay lại chăm lo cho nhóm trẻ em dễ tổn thương, đó mới thực sự là ý nghĩa của an sinh xã hội”.

Ông Vinh chia sẻ thêm việc bao phủ lưới an sinh, không để bất kỳ HS nào phải đứng bên lề cơ hội học tập chính là biểu hiện rõ nét nhất của một xã hội tiến bộ. “Chủ trương của chúng ta là không để ai bị bỏ lại phía sau. TP.HCM đang làm rất tốt việc này và các địa phương khác cũng nên học hỏi để chăm lo cho người dân khi điều kiện kinh tế cho phép” - ông nói thêm.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP, cho biết TP.HCM thời gian qua luôn là một trong những địa phương đi đầu về an sinh xã hội, đặc biệt trong các chính sách y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội, chăm lo cho người yếu thế.

Một điểm nổi bật là cách làm linh hoạt của TP, kết hợp giữa ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, cá nhân, mạnh thường quân cùng đồng tâm hiệp lực chăm lo cho các đối tượng yếu thế.

Theo ông Bình, trong thời gian tới, Ban Văn hóa - Xã hội đang tập trung rà soát, hệ thống hóa toàn bộ chính sách từ Trung ương đến địa phương để đánh giá hiệu quả, từ đó đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp hơn với thực tế.

“Đặc biệt, một đề án đang được TP.HCM triển khai nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận chính sách. Cụ thể, người dân chỉ cần nhập mã số định danh cá nhân là có thể biết mình thuộc nhóm đối tượng nào và được hưởng những chính sách gì. Giải pháp này hướng tới sự minh bạch, công khai, đồng thời tạo điều kiện để xã hội cùng giám sát và thực hiện đồng bộ. Hiện đề án trong giai đoạn rà soát, nhập dữ liệu và xây dựng hệ thống theo lộ trình từng bước, với mục tiêu triển khai nhanh nhất có thể để người dân tiếp cận chính sách một cách thuận tiện và hiệu quả” - ông Bình nói thêm.