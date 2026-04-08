TP.HCM rà soát nhiều chính sách an sinh xã hội trình HĐND trong năm 2026 08/04/2026 18:19

(PLO)- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chính sách an sinh xã hội sát thực tiễn trước khi trình tại kỳ họp.

Chiều 8-4, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM làm việc với Sở Y tế về các nội dung dự kiến trình kỳ họp trong năm 2026. Ban yêu cầu các đơn vị bám sát quy định, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện chính sách y tế, an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực.

Rà soát chính sách an sinh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, cho hay việc xây dựng chính sách phải được rà soát chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định và phù hợp thực tiễn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HẢI NHI

Các đề xuất cần phân loại rõ giữa nghị quyết theo quy định hiện hành và nghị quyết có tính đặc thù. Trong đó, nội dung Trung ương đã quy định phải tuân thủ đầy đủ, còn cơ chế đặc thù cần làm rõ cơ sở pháp lý, tính cần thiết và khả năng áp dụng.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết trong năm 2026 dự kiến trình nhiều nội dung liên quan công tác dân số, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và giá dịch vụ y tế.

Về chính sách khám sức khỏe, Sở Y tế đang nghiên cứu phương án phù hợp quy định và thực tiễn. Trong bối cảnh Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể về lộ trình, TP.HCM dự kiến triển khai chủ động, có trọng tâm, trọng điểm.

Hiện một số nhóm như người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội đã có chính sách riêng. Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi hỗ trợ khi có đầy đủ cơ sở pháp lý. Ông Cao Thanh Bình đề nghị ngành y tế xây dựng lộ trình khám sức khỏe phù hợp, bảo đảm cân đối nguồn lực.

Bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo

Các đại biểu cũng thảo luận về chính sách hỗ trợ lực lượng y tế tại địa bàn đặc thù như xã đảo Thạnh An. Ý kiến đề xuất nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp đặc thù địa phương và tham khảo chính sách cho cán bộ công tác xa nơi cư trú.

Bên cạnh đó, chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo lĩnh vực cấp cứu ngoại viện cũng cần tiếp tục hoàn thiện.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: HẢI NHI

Ông Bình lưu ý việc xây dựng nghị quyết phải thống nhất với hệ thống văn bản hiện hành, tránh chồng chéo. Đối với các dịch vụ y tế phát sinh, cần thực hiện theo hướng sửa đổi, bổ sung danh mục giá dịch vụ.

Các chính sách đang áp dụng có thể tiếp tục thực hiện để bảo đảm quyền lợi người dân, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết. Ngoài ra, cần rà soát tổng thể quy định liên quan công tác xã hội trong y tế để kịp thời điều chỉnh.

Về nguyên tắc, nếu một đối tượng thụ hưởng nhiều chính sách thì chỉ được hưởng mức cao nhất nhằm nâng cao hiệu quả ngân sách. Ban Văn hóa - Xã hội yêu cầu các sở, ngành hoàn thiện nội dung sát thực tiễn trước khi trình kỳ họp.