BHXH TP.HCM – Trụ cột an sinh của đô thị hơn 14 triệu dân 13/02/2026 15:20

(PLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị hơn 14 triệu dân, nơi thị trường lao động nhiều biến động và rủi ro xã hội song hành cùng tăng trưởng, an sinh xã hội được xem là nền tảng cho sự phát triển bền vững của TP.HCM.

Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của hệ thống an sinh thông qua các kết quả cụ thể và những giá trị xã hội lan tỏa trong năm 2025.

Là địa phương có số người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN lớn nhất cả nước, TP.HCM tập trung nhiều lao động di cư, lao động tự do và hộ kinh doanh nhỏ lẻ – những nhóm dễ bị bỏ sót nếu chính sách thiếu linh hoạt. Do đó, việc mở rộng diện bao phủ được triển khai theo hướng bám sát thực tiễn dân cư và việc làm của đô thị đặc biệt.

Năm 2025, tổng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn đạt hơn 13,2 triệu người, tăng gần 14% so với năm 2024. Trong đó, số người tham gia BHXH đạt 4,73 triệu, tăng 18,35% và vượt kế hoạch; BHXH tự nguyện đạt gần 139.000 người, tăng hơn 52%. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt gần 95% dân số, tiệm cận mục tiêu bao phủ toàn dân.

Những kết quả này không chỉ phản ánh quy mô của một đô thị lớn mà còn cho thấy nhận thức của người dân về BHXH, BHYT ngày càng được nâng cao, trở thành “tấm lá chắn tài chính” trước các rủi ro của đời sống hiện đại.

Thêm một tấm thẻ BHYT là bớt một nỗi lo

Nếu mở rộng diện bao phủ là “chiều rộng” của an sinh xã hội, thì chăm lo cho nhóm yếu thế chính là “chiều sâu” của chính sách. Trong bối cảnh còn nhiều chênh lệch thu nhập, mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống và cộng đồng.

Từ các nguồn xã hội hóa, BHXH TP.HCM đã vận động gần 9,87 tỉ đồng, chiếm khoảng 50% tổng kinh phí vận động của cả nước, qua đó trao tặng 11.514 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tương đương gần 36% số thẻ được trao trên toàn quốc.

Ông Lò Quân Hiệp - giám đốc BHXH TP.HCM trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi thẻ BHYT góp phần giúp người lao động tự do, người cao tuổi và các gia đình khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí y tế, hạn chế nguy cơ tái nghèo. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện vai trò kết nối, huy động nguồn lực xã hội của cơ quan BHXH, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

An sinh xã hội chỉ bền vững khi người dân hiểu, tin và chủ động tham gia. Năm 2025, BHXH TP.HCM đẩy mạnh truyền thông chính sách theo hướng đa kênh, lấy người dân làm trung tâm, với hơn 1.000 tin, bài trên báo chí; hàng chục nghìn nội dung trên nền tảng số, đạt hơn 156.000 lượt chia sẻ. Cùng với đó, 127.000 câu hỏi, kiến nghị của người dân đã được tiếp nhận, giải đáp qua các kênh trực tuyến và trực tiếp.

Những kết quả này góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với đời sống, trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận, đặc biệt với nhóm lao động khu vực phi chính thức.

Chính sách đồng bộ, an sinh bền vững

Trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy, TP.HCM tiếp tục hướng tới mô hình chính quyền hai cấp “vì dân, gần dân, phục vụ Nhân dân”. Hàng loạt nghị quyết của HĐND Thành phố được ban hành, như Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi và học sinh; Nghị quyết 75/2025/NQ-HĐND mở rộng chính sách BHYT miễn phí cho nhóm đối tượng đặc thù; Nghị quyết 84/2025/NQ-HĐND hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện; Nghị quyết 66/2025/NQ-HĐND về chế độ chăm sóc sức khỏe cho một số đối tượng tiêu biểu.

Các nghị quyết này cho thấy sự nhất quán trong định hướng an sinh xã hội của Thành phố: không chỉ mở rộng độ bao phủ mà còn chăm lo theo chiều sâu, có phân tầng đối tượng, phù hợp thực tiễn sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu vào TP.HCM.

Bước sang năm 2026, toàn hệ thống BHXH TP.HCM tiếp tục tập trung phát triển người tham gia, tăng thu – giảm chậm đóng, chi trả đầy đủ và kịp thời các chế độ, quản lý quỹ an toàn – hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Giữa một đô thị không ngừng chuyển động, giữ vững an sinh chính là giữ vững niềm tin xã hội. Và từ những con số bền bỉ đến những tấm thẻ BHYT nghĩa tình, BHXH TP.HCM đang tiếp tục “giữ nhịp” an sinh cho Thành phố mang tên Bác – một nhịp nền vững vàng, nhân văn và hướng tới tương lai.