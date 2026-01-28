An sinh xã hội trên VNeID: Đăng ký một lần, thụ hưởng dài lâu 28/01/2026 17:55

(PLO)- Chi trả an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID không chỉ đơn giản hóa thủ tục, mà còn bảo đảm minh bạch, thuận tiện, giúp người dân tiếp cận chính sách kịp thời trong kỷ nguyên số.

Trong lộ trình xây dựng Chính phủ số, Đề án 06 là một cuộc cách mạng với mục tiêu cốt lõi là "Lấy người dân làm trung tâm".

Việc chi trả an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID là minh chứng cho thấy công nghệ đang mang lại sự công bằng và thay đổi chất lượng dịch vụ công.

Trước đây, việc chi trả an sinh xã hội thường gắn liền với những cuốn sổ tay, những đợt tập trung đông người tại trụ sở hoặc cán bộ phải đến tận nhà. Những cách làm này vừa tốn thời gian, nhân lực, vừa tiềm ẩn nguy cơ sai sót, chậm trễ.

Với ứng dụng VNeID, mọi rào cản về khoảng cách và thời gian đều được xóa bỏ.

Nhận tiền hỗ trợ qua mục an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID giúp người dân không phải trực tiếp đến nơi, lại còn được nhận nhanh chóng. Ảnh minh họa: HUỲNH THƠ

Minh chứng vừa qua, TP.HCM đã triển khai việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thông qua tài khoản VNeID một cách thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời và được đông đảo người dân hưởng ứng, đồng hành.

Đây là thực tế cho thấy tính hiệu quả vượt trội so với phương thức nhận tiền trực tiếp bằng sổ tay hay tập trung đông người như trước đây.

Cùng với mục tiêu xây dựng TP thông minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số, việc tạo lập tài khoản an sinh xã hội trên VNeID được xem là bước đi cần thiết đối với mỗi người dân.

Đây không chỉ là một thủ tục hành chính, mà còn mở ra nhiều tiện ích thiết thực trong quá trình thụ hưởng chính sách.

Thông qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, việc chi trả được thực hiện minh bạch, tiền hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân, loại bỏ các khâu trung gian, đảm bảo chi trả đúng người, đúng chế độ, không thất thoát.

Người dân không còn phải đi lại, chờ đợi tại các điểm tập trung mà có thể nhận tiền ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào.

Đồng thời, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID còn là sợi dây kết nối bền vững giữa Nhà nước và công dân, đảm bảo quyền lợi của người dân được thực thi nhanh nhất, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.

Các đối tượng được khuyến khích sớm tạo lập tài khoản an sinh xã hội trên VNeID gồm: (1) Người có công với cách mạng; (2) Người đang hưởng trợ cấp xã hội; (3) Người hưởng lương hưu, hưu trí xã hội; (4) Người cao tuổi, người yếu thế; (5) Người đã có tài khoản ngân hàng và định danh mức độ 2 nhưng chưa đăng ký tài khoản An sinh xã hội trên VNeID.

Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí, quy trình đơn giản, dễ thực hiện ngay trên ứng dụng. Theo đó, người dân chỉ cần thực hiện 6 bước đơn giản:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, đăng nhập.

Bước 2: Chọn mục “An sinh xã hội".

Bước 3: Chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 4: Nhập mật khẩu VNeID (6 số).

Bước 5: Điền thông tin theo hướng dẫn (họ tên, số CCCD, tài khoản ngân hàng...).

Bước 6: Nhấn "Gửi thông tin” để hoàn tất đăng ký.

Mục "An sinh xã hội" trên ứng dụng VNeID.

Với thông điệp hành động “Mỗi người dân một tài khoản An sinh xã hội - Không ai bị bỏ lại phía sau", TP.HCM sẽ luôn sát cánh cùng người dân trong quá trình thực hiện.

Đối với những trường hợp gặp khó khăn khi thao tác, lực lượng chức năng luôn sẵn sàng hỗ trợ tận tình và miễn phí tại UBND và công an phường, xã, đặc khu; Tổ Công nghệ số cộng đồng và Tổ Đề án 06 tại khu phố, ấp.