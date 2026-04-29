Phát hiện nhiều đạn pháo khi trục vớt xe tăng cũ tại biển Quy Nhơn 29/04/2026 18:59

(PLO)- Chiếc xe tăng cũ tại biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã được trục vớt thành công. Lực lượng chức năng phát hiện hàng chục quả đạn cỡ 120 mm và lượng lớn đạn, súng bên trong.

Chiều 29-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trục vớt xác xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn, đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường trục vớt xác xe tăng tại khu vực biển Quy Nhơn.

Lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục quả đạn pháo cỡ 120 mm, cùng số lượng lớn đạn 12,7 mm, 14,5 mm và nhiều súng bộ binh. Số đạn pháo này được thu gom, di chuyển đến nơi an toàn để tiêu hủy theo quy định.

Nhiều súng đạn cũ được tìm thấy.

Để thực hiện trục vớt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng công binh tiến hành rà phá bom mìn khu vực xung quanh nhằm đảm bảo an toàn. Sau đó, xe cẩu và xe tời được huy động để đưa xác xe tăng lên khỏi mặt nước.

Vật thể này được chuyển về xưởng sửa chữa của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để đánh giá tình trạng và báo cáo tham mưu lãnh đạo tỉnh hướng xử lý. Được biết, xe tăng này thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22 quân đội Việt Nam Cộng hòa, bị phá hủy ngày 31-3-1975 tại cảng quân sự Quy Nhơn.

Trước khi trục vớt, lực lượng chức năng tiến hành rà phá bom mìn, đảm bảo công tác an toàn.

Nhiều quả đạn pháo được trục vớt an toàn.

Nhiều đạn được tìm thấy tại vị trí xe tăng cũ.

Người dân hiếu kỳ đến xem.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo Quân khu và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức trục vớt chiếc xe tăng này lên bờ an toàn. Trước 17 giờ chiều hôm nay là đã trục vớt lên”.

Như PLO đưa tin, ngày 17-4, anh Lương Quốc Cường (31 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang chạy bộ dọc tuyến đường biển Xuân Diệu phát hiện một vật thể lạ nổi lên trên bờ biển Quy Nhơn khi thủy triều rút.

Qua quan sát, chiếc xe tăng này đã mất tháp pháo, toàn thân bị gỉ sét, ăn mòn mạnh bởi nước biển và phủ đầy rêu xanh.

Theo anh Cường, vị trí này bình thường bị nước biển che khuất, hiếm khi thủy triều rút sâu đến như vậy. Do đó, một phần chiếc xe tăng này chỉ lộ ra trong thời gian ngắn rồi tiếp tục chìm trong nước.