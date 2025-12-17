Xe cẩu 38 tấn làm sập cầu tạm 8 tấn ở Tây Ninh chưa được trục vớt 17/12/2025 10:32

(PLO)- Xe cẩu nặng 38 tấn lưu thông qua cầu tạm tải trọng 8 tấn làm sập nhịp giữa cầu Ông Mười Tâm (Tây Ninh) đến nay vẫn chưa được trục vớt.

Đến sáng 17-12, xe cẩu gây sập cầu tạm Ông Mười Tâm (xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh) vẫn chưa được trục vớt lên khỏi mặt nước dù lực lượng chức năng đã nỗ lực xử lý. Vụ việc khiến giao thông trên tuyến đường tỉnh 831 tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chiếc xe cẩu vẫn còn nằm dưới nước sau 6 ngày rơi xuống. Ảnh: CTV

Theo UBND xã Vĩnh Hưng, xe cẩu biển số 63LA-0162 (thuộc Công ty TNHH CK VT Thuận Thành Phong) là phương tiện gây ra sự cố. Sau 6 ngày triển khai các biện pháp kéo xe, công tác trục vớt vẫn chưa hoàn tất, xe cẩu còn nằm dưới nước.

Xe cẩu này có tải trọng 38 tấn, vượt hơn 4 lần so với tải trọng cho phép. Trong khi đó, cầu tạm Ông Mười Tâm được xây dựng phục vụ thi công cầu mới, tải trọng tối đa chỉ 8 tấn. Việc phương tiện quá tải lưu thông qua cầu khiến kết cấu không đảm bảo an toàn, dẫn đến sự cố.

Nhịp giữa cầu tạm ông Mười Tâm bị sập chia cắt đường tỉnh 831. Ảnh: MXH

Trước đó, lúc 3 giờ 10 ngày 11-12, nhịp giữa cầu tạm Ông Mười Tâm bất ngờ bị sập. Cầu nằm trên đường tỉnh 831 - tuyến giao thông quan trọng kết nối các khu vực trên địa bàn xã Vĩnh Hưng. Sự cố làm gián đoạn hoàn toàn việc lưu thông qua khu vực.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã thông báo tổ chức phân luồng giao thông tạm thời. Xe thô sơ và xe hai bánh được hướng dẫn đi qua cầu hiện hữu Kênh Măng Đa, men theo bờ tây kênh để sang xã Tân Hưng.

Cầu tạm ông Mười Tâm bị sập do xe cẩu quá tải lưu thông gây ra. Ảnh: MXH

Các phương tiện tải trọng lớn buộc phải đi theo các tuyến đường kênh hoặc vòng qua Quốc lộ 62, sau đó sang đường tỉnh 819. Việc phân luồng khiến quãng đường di chuyển của nhiều xe kéo dài thêm khoảng 50 km, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Thời gian cấm lưu thông qua khu vực cầu tạm Ông Mười Tâm áp dụng từ 7 giờ ngày 11-12 tại Km 23+500, đường tỉnh 831 đến khi hoàn tất khắc phục sự cố.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp xử lý để sớm ổn định giao thông trên tuyến đường này.