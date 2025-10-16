Huy động hàng chục cán bộ, phương tiện trục vớt tàu chìm vướng vào mố cầu Việt Trì 16/10/2025 10:44

(PLO)- Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ trục vớt tàu bị chìm trên sông Lô sau sự cố đêm 2-10 khiến 2 người tử vong. Tàu gặp nạn do đứt neo, trôi tự do và mắc vào mố cầu Việt Trì.

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ sáng 16-10 cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đang phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tiến hành trục vớt tàu bị đắm trên sông Lô.

Sự cố xảy ra vào đêm 2-10. Trong quá trình neo đậu, tàu đã bị tụt neo, trôi tự do, va vào cầu Hạc Trì, sau đó chìm và mắc vào mố cầu Việt Trì. Thời điểm tàu đứt neo, mực nước sông Lô dâng cao, dòng chảy xiết do ảnh hưởng của bão số 11.

Công tác trục vớt tàu lật được Công an tỉnh Phú Thọ triển khai. Ảnh: CA

Hậu quả vụ việc khiến 2 người trên tàu tử vong. Thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Từ ngày 13-10, các lực lượng chức năng bắt đầu triển khai phương án trục vớt. Công tác này nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực luồng tuyến giao thông đường thủy. Theo dự kiến, việc trục vớt sẽ hoàn tất vào cuối ngày 16-10.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ tàu, phương tiện thủy cần đảm bảo các biện pháp an toàn khi neo đậu và kịp thời di dời người, tài sản lên bờ trong điều kiện thời tiết phức tạp để phòng ngừa các sự cố tương tự.