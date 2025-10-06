Phát hiện thi thể dưới chân cầu Việt Trì, nghi là nạn nhân vụ lật tàu 06/10/2025 13:10

(PLO)- Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ tìm thấy thi thể nam giới tại khu vực cầu Việt Trì, nghi là nạn nhân vụ lật tàu cách đây vài ngày.

Ngày 6-10, thông tin với PLO, anh Hà Minh Tân, đội trưởng Đội cứu hộ 0 đồng tỉnh Phú Thọ, đơn vị tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu trên sông Lô, khu vực cầu Việt Trì cho biết vừa tìm thấy một thi thể, nghi là nạn nhân trong vụ việc.

Nạn nhân là nam giới, mặc áo ngắn tay màu đỏ, quần đùi màu đen. Vị trí tìm thấy nạn nhân cách cầu Việt Trì khoảng 5km.

Một thi thể nam giới được tìm thấy, nghi là nạn nhân vụ lật tàu tại khu vực cầu Việt Trì. Ảnh: CTV

Sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, đội cứu hộ đã báo cho lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ và người nhà nạn nhân trong vụ việc để tiến hành công tác xác minh nhân thân.

Vụ lật tàu trên sông Lô, khu vực cầu Việt Trì xảy ra đêm 2-10, khiến hai người mất tích. Ngày hôm sau, Công an tỉnh Phú Thọ đã cấm các phương tiện thủy trên sông Lô do nước sông dâng cao, chảy xiết, xoáy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Đến ngày 5-10, nước sông Lô giảm, tàu bị lật lộ lên một phần tại khu vực chân cầu Việt Trì. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ cùng các đơn vị tiến hành tiếp cận, tìm kiếm nhưng không phát hiện nạn nhân bên trong.