Tiếp cận tàu lật mắc kẹt tại chân cầu Việt Trì tìm nạn nhân mất tích 05/10/2025 17:08

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp cận tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tàu bị lật mắc kẹt tại chân cầu Việt Trì.

Ngày 5-10, tại khu vực cầu Việt Trì, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục triển khai biện pháp tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật tàu tối 2-10.

Song song với việc tìm kiếm của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh Phú Thọ, đội Cứu hộ cứu nạn 0 đồng tỉnh Phú Thọ cũng tham gia tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Tại khu vực chân cầu Việt Trì, chiếc tàu bị lật mắc kẹt tại chân cầu, hôm nay nước sông Lô xuống thấp, hở một phần tàu. Lực lượng chức năng đã tiếp cận con tàu bị lật, tiến hành các biện pháp tìm kiếm người mất tích nhưng chưa phát hiện các nạn nhân.

Như PLO đã đưa tin, vụ lật tàu xảy ra vào đêm 2-10, tàu xảy ra sự cố là tàu hàng, nghi vấn khiến hai vợ chồng mất tích, hiện chưa rõ danh tính, quê quán.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nước sông Lô dâng cao, chảy xiết nên công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng PC07 Công an tỉnh Phú Thọ tiếp cận tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: NGUYỄN HINH

Đến trưa 3-10, Công an tỉnh Phú Thọ phát thông báo cấm phương tiện thủy lưu thông trên sông Lô do mực nước sông Lô dâng cao, lòng sông nhiều ghềnh đá tạo dòng chảy phức tạp, nước xiết, xoáy nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Chủ các phương tiện, công trình trên sông phải di chuyển vào nơi an toàn, neo buộc chắc chắn, cắt cử người trông coi, theo dõi dự báo thủy văn thường xuyên. Tuyệt đối không cho phương tiện hoạt động khi chưa có thông báo của cơ quan chức năng.