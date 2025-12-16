Nhờ người nhà rút 100 triệu tiền mặt để trả lại người chuyển nhầm 16/12/2025 16:28

(PLO)- Vì anh Q đang không ở địa phương nên nhờ người nhà rút tiền mặt để trả lại cho người chuyển nhầm.

Ngày 16-12, Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, thông tin đã phối hợp với Công an xã Ia Dơk (Gia Lai) trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

Theo đó, ngày 8-12, Công an xã Hiếu Giang tiếp nhận công văn của Công an xã Ia Dơk về việc phối hợp xác minh vụ chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng.

Hôm 23-8, bà NTD (60 tuổi, thôn Ia Tang, xã Ia Dơk) trong quá trình chuyển tiền cho con trai đã sơ suất chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên "TRAN THANH QUANG" (cùng tên với con trai bà D).

Người nhà anh Q đưa tiền đến công an trả lại cho người chuyển nhầm.

Qua phối hợp làm việc, Công an xã Hiếu Giang xác định chủ tài khoản nhận tiền là anh TTQ (28 tuổi, xã Hiếu Giang, Quảng Trị).

Khi được mời làm việc, anh Q xác nhận đã nhận được số tiền trên. Do lo ngại có dấu hiệu lừa đảo nên anh chưa sử dụng và có ý định trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.

Sau khi được Công an xã Hiếu Giang tuyên truyền, giải thích các quy định, anh Q đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền 100 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Vì đang không ở địa phương nên anh Q đã nhờ người thân rút tiền mặt rồi đưa lên công an để nộp lại.

Hành động của anh Q thể hiện tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Công an xã Hiếu Giang khuyến cáo, khi phát hiện tiền hoặc tài sản do người khác chuyển nhầm, người dân cần kịp thời trình báo công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.