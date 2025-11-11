Chuyển nhầm 499.999.999 đồng rồi đi báo công an nhờ giúp đỡ 11/11/2025 16:29

(PLO)- Một người dân ở Hà Tĩnh đi báo công an chuyển nhầm 499.999.999 đồng và công an đã tìm ra người nhận được số tiền trên ở TP.HCM.

Chiều 11-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp với Công an xã Bàu Bàng, TP.HCM hỗ trợ người dân chuyển khoản nhầm 499.999.999 đồng.

Sau khi đi báo công an, anh H đã nhận lại số tiền chuyển nhầm 499.999.999 đồng và nói lời cảm ơn các cán bộ công an.

Hôm qua (10-11), anh NVH (trú tại thôn Sông Hải, xã Thạch Hà) giao dịch chuyển khoản ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền nêu trên. Sau khi biết chuyển nhầm, anh H báo công an nhờ tìm người nhận tiền để xin lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạch Hà phối hợp với Công an xã Bàu Bàng tìm ra được người nhận được số tiền chuyển nhầm trên là anh VVS (trú xã Bàu Bàng).

Sau khi được công an vận động, anh S đã chủ động phối hợp làm việc và thực hiện chuyển khoản hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh H.