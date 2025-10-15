Người phụ nữ ở Lâm Đồng trả lại 100 triệu đồng chuyển nhầm 15/10/2025 08:55

(PLO)- Phát hiện 100 triệu đồng bất ngờ xuất hiện trong tài khoản, người phụ nữ nhanh chóng trình báo Công an và phối hợp trả lại cho người chuyển nhầm.

Sáng 15-10, Công an xã Đạ Huoai cho biết vừa hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền bị chuyển nhầm.

Chị Hoa phối hợp với công an trả lại 100 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản. Ảnh: CP

Trước đó, chị Nguyễn Nguyễn Bích Hoa (ngụ xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đến trình báo việc tài khoản cá nhân của chị bất ngờ nhận được 100 triệu đồng từ một tài khoản lạ thuộc Ngân hàng Agribank.

Công an xã Đạ Huoai khẩn trương xác minh và xác định người gửi nhầm là chị Đỗ Thị Nhung (trú tại xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng). Các thủ tục được cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn tất, giúp chị Nhung nhận lại toàn bộ số tiền.

Nhận lại tài sản, chị Nhung xúc động cảm ơn lực lượng Công an xã và đặc biệt là chị Hoa – người đã trung thực, chủ động thông báo và hỗ trợ trả lại số tiền.

“Gia đình tôi thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo về lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, trong đó có thủ đoạn chuyển tiền nhầm để dụ người nhận hoàn tiền qua đường link giả mạo. Vì vậy, khi thấy số tiền lớn bất ngờ gửi đến, tôi lập tức đến công an trình báo để được hướng dẫn xử lý đúng quy định”, chị Hoa chia sẻ.

Hành động trung thực, kịp thời của chị Nguyễn Nguyễn Bích Hoa được chính quyền địa phương và lực lượng công an biểu dương, là tấm gương đẹp về ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.