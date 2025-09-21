Chuyển nhầm 190 triệu đồng, người phụ nữ được Công an hỗ trợ nhận lại 21/09/2025 10:03

(PLO)- Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, một người dân đã nhận lại số tiền chuyển nhầm 190 triệu đồng.

Ngày 21-9, thông tin từ Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 190 triệu đồng chuyển nhầm trước đó.

Theo hồ sơ, ngày 26-8, bà Lê Thị Diễm Châu (44 tuổi, khu phố Trâm Vàng 2, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đến cơ quan công an trình báo về việc lỡ chuyển nhầm 190 triệu đồng vào tài khoản 6666393XXXX. Do không thể liên hệ được với chủ tài khoản, bà Châu đề nghị công an hỗ trợ.

Bà Lê Thị Diễm Châu được Công an phường Gò Dầu hỗ trợ nhận lại số tiền chuyển nhầm 190 triệu đồng. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Công an phường Gò Dầu đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Công an địa phương liên quan để truy soát. Kết quả xác định chủ tài khoản nhận nhầm là bà VTT (41 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 190 triệu đồng cho bà Châu. Vụ việc được giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.