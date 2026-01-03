Truy tìm gắt gao kẻ cướp tiệm vàng tại Lâm Đồng ngay ngày đầu năm 03/01/2026 14:32

(PLO)- Thanh niên đeo hai lớp khẩu trang tiếp cận tiệm vàng ở Lâm Đồng, cướp đi số tài sản trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Ngày 3-1, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục truy xét kẻ cướp tiệm vàng táo tợn tại chợ Nhân Cơ vào tối 1-1.

Hình ảnh kẻ cướp tiệm vàng trước khi ra tay rồi bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều muộn 1-1, một thanh niên mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang đen, đi xe máy hiệu Wave đến tiệm vàng TH tại khu vực chợ Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi dựng xe máy bên ngoài, người này vào tiệm giả vờ hỏi mua vàng. Trong lúc nhân viên đưa trang sức cho xem, người này bất ngờ giật số vàng rồi bỏ chạy, lên xe máy tẩu thoát.

Theo chủ tiệm vàng, số tài sản bị cướp gồm các loại nữ trang như dây chuyền, lắc tay, bông tai, nhẫn… tổng cộng hơn 4 lượng vàng, trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Theo thông báo của cơ quan công an, thời điểm gây án, kẻ này mặc hai áo khoác (áo trong màu tối, áo ngoài dài tay màu xám) và đeo hai khẩu trang. Phương tiện sử dụng là xe máy Honda Wave màu trắng…