Vụ hành khách dùng đũa đâm tài xế: Giám định thương tích nạn nhân 03/01/2026 20:13

(PLO)- Tài xế bị hành khách kẹp cổ, dùng đũa tấn công ở Đắk Lắk đã được đưa đi giám định thương tích.

Ngày 3-1, thông tin từ Công an xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang chờ kết quả giám định thương tích để có căn cứ xử lý vụ hành khách dùng đũa đâm tài xế taxi.

Phạm Ngọc Khánh tại công an. Ảnh: Q.D

Theo công an, người dùng đũa đâm tài xế taxi là Phạm Ngọc Khánh (26 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk). Người này chưa có tiền án, tiền sự.

Tài xế liên quan vụ việc là anh TNT (27 tuổi, ngụ xã Krông Pắc). Qua kiểm tra, anh T bị trầy xước da, bầm tím vùng đầu và cổ.

Video nam hành khách kẹp cổ, tấn công tài xế khi xe đang chạy trên đường

Tại công an, Khánh khai vào ngày 1-1, đã gọi taxi 47B-142.34 để chở vợ con về nhà. Trong quá trình di chuyển, do đường xấu, xe rung lắc khiến vợ Khánh bị ói. Khánh cho rằng tài xế TNT chạy nhanh nên đã dùng đũa tấn công tài xế.

Như PLO đã thông tin, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một nam hành khách bất ngờ lao lên kẹp cổ, dùng đũa tấn công tài xế taxi khi xe đang lưu thông trên đường.

Bị hành khách kẹp cổ và dùng đũa đâm liên tiếp vào vùng đầu, mặt, tài xế hoảng loạn, giảm tốc và vùng chạy thoát thân khỏi xe.