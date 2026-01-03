Nghi vợ ngoại tình, chồng đánh đập vợ dã man rồi quay lại clip 03/01/2026 15:15

(PLO)- Công an đang điều tra vụ người đàn ông nghi vợ ngoại tình nên đánh đập vợ dã man và dùng điện thoại quay clip.

Ngày 3-1, liên quan đến clip người đàn ông nắm tóc đánh đập dã man một phụ nữ đang chia sẻ chóng mặt trên Facebook, một lãnh đạo UBND xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ việc đang được công an xã thụ lý điều tra.

Hình ảnh cắt từ clip cảnh người chồng đánh vợ rất dã man.

Theo thông tin ban đầu, hai người trong clip là vợ chồng ngụ tại thôn Hiệp Nghĩa (khu vực xã Tân Thuận cũ), xã Tân Thành.

Nguồn tin cho biết do nghi vợ ngoại tình nên người chồng đã đánh vợ rất dã man và dùng điện thoại quay clip lại. Clip dài 37 giây nói trên khi chia sẻ trên Facebook khiến nhiều người phẫn nộ.

Rất nhiều ý kiến cho rằng hành vi này của người chồng là không thể chấp nhận được và cần phải được xử lý nghiêm.

Vụ việc đang được Công an xã Tân Thành làm rõ.