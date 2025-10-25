Chuyển khoản nhầm 750 triệu cho người lạ 25/10/2025 16:39

(PLO)- Chuyển khoản nhầm 750 triệu đồng vào tài khoản lạ, người phụ nữ ở Gia Lai nhanh chóng được lực lượng công an hỗ trợ lấy lại tiền.

​Ngày 25-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, cho biết đã nhận được thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Vy (43 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) sau khi hỗ trợ lấy lại số tiền 750 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Bà Nguyễn Thị Vy vui mừng đến Công an phường Quy Nhơn Bắc gửi thư cảm ơn đã hỗ trợ lấy lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: CA

Trong thư, bà Nguyễn Thị Vy bày tỏ vui mừng sau khi nhận lại tiền đã chuyển khoản nhầm.

Theo bà Vy, lúc sự việc mới xảy ra, bà gần như suy sụp về tinh thần vì số tiền chuyển nhầm rất lớn, lo lắng không lấy lại được.



Cụ thể, ngày 18-10, bà Nguyễn Thị Vy chuyển khoản nhầm vào một tài khoản lạ số tiền 750 triệu đồng và nhanh chóng tìm đến Công an phường Quy Nhơn Bắc nhờ hỗ trợ, giúp lấy lại số tiền.

​Kết quả, chưa tới 12 giờ từ khi nhận được tin báo, Công an phường Quy Nhơn Bắc phối hợp với ngân hàng để xác minh thông tin và xác định tài khoản nhận chuyển nhầm là công dân ngụ TP Hải Phòng.

Qua đó, đơn vị đã liên hệ với công an địa phương đề nghị hỗ trợ, yêu cầu chủ tài khoản nhận chuyển nhầm hoàn trả số tiền.