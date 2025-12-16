Sập tường trung tâm sát hạch lái xe ở Lâm Đồng, 1 học viên tử vong

Ngày 16-12, một lãnh đạo UBND xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng cho biết tại Trung tâm Đào tạo - sát hạch lái xe NCN ở xã Cư Jút vừa xảy ra vụ sập tường làm một học viên tử vong.
Theo thông tin ban đầu, sáng 16-12, ông (49 tuổi, ngụ xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk) đến Trung tâm Đào tạo- sát hạch lái xe NCN để thi sát hạch lái xe.
Trong lúc chờ đến lượt, ông K cùng một số học viên khác vào căn tin trong khuôn viên trung tâm sát hạch để nghỉ ngơi.
Tại đây, ông K nằm lên một chiếc võng có một đầu được móc vào bờ tường. Khi ông K đung đưa võng thì bờ tường sập, đè trúng một số người. Riêng ông K bị tường sập, đè trúng vùng đầu.
Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, riêng ông K đã tử vong do vết thương nặng. Một người khác bị thương đang điều trị tại bệnh viện.
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.