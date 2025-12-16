An ninh trật tự

Sập tường trung tâm sát hạch lái xe ở Lâm Đồng, 1 học viên tử vong

(PLO)- Trung tâm sát hạch lái xe ở tỉnh Lâm Đồng bị sập tường, làm một học viên quê Đắk Lắk tử vong trong khi chờ thi.  
Ngày 16-12, một lãnh đạo UBND xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng cho biết tại Trung tâm Đào tạo - sát hạch lái xe NCN ở xã Cư Jút vừa xảy ra vụ sập tường làm một học viên tử vong.

Công an kiểm tra hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: N.H

Theo thông tin ban đầu, sáng 16-12, ông (49 tuổi, ngụ xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk) đến Trung tâm Đào tạo- sát hạch lái xe NCN để thi sát hạch lái xe.

Trong lúc chờ đến lượt, ông K cùng một số học viên khác vào căn tin trong khuôn viên trung tâm sát hạch để nghỉ ngơi.

Bức tường bị sập khiến ông K tử vong. Ảnh: N.D

Tại đây, ông K nằm lên một chiếc võng có một đầu được móc vào bờ tường. Khi ông K đung đưa võng thì bờ tường sập, đè trúng một số người. Riêng ông K bị tường sập, đè trúng vùng đầu.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, riêng ông K đã tử vong do vết thương nặng. Một người khác bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Ảnh: N.H

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

TIẾN THOẠI
