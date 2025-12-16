'Nổ' quen cán bộ để chạy trường, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người quen 16/12/2025 10:29

(PLO)- Lợi dụng sự tin tưởng của người quen, người đàn ông nói dối đang làm thủ tục chia tài sản sau ly hôn và có khả năng chạy trường để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

​Ngày 16-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Anh (37 tuổi, trú thôn Mỹ Phú, phường Phong Dinh, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thế Anh tại cơ quan công an.

​Theo điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết sẵn có với nạn nhân, Nguyễn Thế Anh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm mục đích vay mượn tiền.

​Cụ thể, Nguyễn Thế Anh nói rằng mình đang nộp hồ sơ để phân chia tài sản sau ly hôn là một ngôi nhà tại đường Hải Triều (TP Huế) và đang làm thủ tục tách thửa đất tại một phường khác. Tin tưởng vào những thông tin này, nạn nhân đã nhiều lần cho đối tượng vay mượn.

​Chưa dừng lại ở đó, Thế Anh còn tiếp tục lừa dối rằng bản thân có mối quan hệ với những cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục TP Huế, hứa hẹn có khả năng xin cho con của nạn nhân vào học tại một trường THCS trên địa bàn.

​Bằng các thủ đoạn trên, Nguyễn Thế Anh đã chiếm đoạt của nạn nhân tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

​Tại cơ quan công an, bước đầu xác định đối tượng đã tiêu xài cá nhân toàn bộ số tiền chiếm đoạt.