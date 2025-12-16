Đơn vị thi công nói không trực tiếp thuê người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện 16/12/2025 17:15

(PLO)- Lãnh đạo công ty thực hiện dự án hạ lưới điện nói không trực tiếp thuê người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện trung thế ở Khánh Hòa.

Ngày 16-12, ông Nguyễn Đức Hoàng, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại dịch vụ Đồng Nguyên (viết tắt là Công ty Đồng Nguyên), nói người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện trung thế không phải nhân viên của doanh nghiệp này. Nạn nhân tử vong trên trụ điện là anh NXV (34 tuổi, ngụ xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa).

Theo ông Hoàng, Công ty Đồng Nguyên thuê người khác; sau đó người này thuê tiếp anh V làm việc.

Vợ anh V đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng mình. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cũng theo ông Hoàng, Công ty Đồng Nguyên đã cho anh V ra về sau khi hoàn thành công việc vào lúc 17 giờ 30 ngày 7-12 và đã chuyển tiền công. “Đến 18 giờ 48 cùng ngày, công ty chúng tôi đã ký phiếu bàn giao cho điện lực và việc đóng điện như thế nào là quyền của điện lực”- ông Hoàng nói.

PV nêu câu hỏi: Vì sao công việc hoàn thành lúc 17 giờ 30 nhưng mãi đến 18 giờ 48 mới ký phiếu bàn giao?

Giám đốc Công ty Đồng Nguyên cho rằng công việc của công nhân phải kết thúc trước một tiếng để ký phiếu bàn giao. Trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 đến 18 giờ 48 là dành cho cán bộ kỹ thuật kiểm tra, sau đó khi đảm bảo an toàn mới được ký phiếu bàn giao.

PV nêu hỏi tiếp: vì sao anh V lại có mặt trên trụ điện sau khi công việc hoàn tất dẫn đến cái chết thương tâm? Ông Hoàng nói không biết, vì công việc đã kết thúc.

Ông Hoàng nói ông không nắm được anh V được thuê để làm công việc gì.

Cùng ngày, vơ anh V là chị Trần Thị Nhật (36 tuổi, ngụ thôn 3, xã Diên Điền) cho hay anh V đã nhận tiền công từ tài khoản ngân hàng đứng tên Chau Thanh Thuong chuyển đến lúc 20 giờ 2 ngày 7-12.

"Chủ tài khoản có tên Chau Thanh Thuong chuyển đến 3 triệu đồng; trong đó anh V nhận 2 triệu cho hai ngày công, số còn lại của người làm cùng, tiền công một ngày"- chị Nhật nói.

Như PLO đã thông tin, ngày 7-12, anh V gọi điện thoại về thông báo cho vợ biết hôm đó đi làm điện, đến 20 giờ cùng ngày mới xong.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, vợ anh V nhận cuộc gọi thông báo chồng đã tử vong. Khi đến nơi, người thân thấy thi thể anh V vẫn treo trên trụ điện.

Theo chị Nhật, sau khi chồng chị tử vong, có một số người nói đại diện của công ty điện lực đến thăm hỏi. Tuy nhiên không ai giải thích vì sao anh V xảy ra cớ sự đau lòng như vậy.

Chị Nhật đang đề nghị cơ quan công an sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng chị.